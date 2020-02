Italia Viva, attacco frontale sulla prescrizione. Le ministre diserteranno il Cdm. Bellanova sul Foglio, Renzi sul Tempo e Boschi su Repubblica per avvertire il Governo che la corda può spezzarsi. “Battaglia su cui non molliamo”

Non è un bluff, la corda può spezzarsi, il Governo è avvisato. Italia Viva scende in campo con la macchina comunicativa nella battaglia sulla riforma della prescrizione. Matteo Renzi sul Tempo, Maria Elena Boschi su Repubblica e Teresa Bellanova sul Foglio, tre interviste per avvertire il Governo che “contro il giustizialismo non molliamo”.

Le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti non dovrebbero prendere parte al Consiglio dei ministri di questa sera. “Non andiamo stasera al Cdm perché siamo contrari al lodo Conte e quindi per coerenza non ci saremo. Il testo del ‘lodo Conte bis’ se lo voteranno gli altri” partiti della maggioranza, spiegano fonti qualificate di Italia Viva. Una mossa a cui replica Andrea Orlando su Sky Tg24. Lasciare il governo “impantanato all’infinito” sulla prescrizione “non è un bene per il governo, ma i governi possono cambiare e si può andare a votare”.

Vi è chi difende gli interessi dei ricchi per farli diventare ancora più ricchi e chi difende quelli di chi ricco non è e che vuole nondimeno avere una vita decente e delle prospettive per i propri figli. Quindi, o si difendono gli interessi delle grandi corporazioni agro-alimentari, che vogliono le mani più libere per commercializzare in altri mercati i propri prodotti, oppure si difendono i consumatori dai loro assalti. Questo per l’agro-alimentare. Poi vi è la giustizia. Se contribuissero con idee precise al rinnovamento di un sistema che fa acqua da diverse parti, a cominciare dalla lunghezza abnorme di tanti processi, sarebbe più costruttivo. Ma è quello di costruire con questo Governo un sistema che funzioni meglio e più velocemente il loro obiettivo? Il lettore comune se lo chiede e la risposta è molto incerta.

Che la legge sia un obbrobrio giuridico ed ed etico è evidente. Andava prima messa mano alla durata dei processi, poi riformata la prescrizione, che esiste in tutti i Paesi in modalità diverse.

Questa mi ricorda il rdc e i centri per l’impiego: il rdc lo pigliano in tanti, ma il lavoro lo hanno trovato in due gatti sparuto. I Grillini, se fossero muratori, farebbero prima il tetto e poi le fondamenta

