“PRESIDENTE” Conte…”opposizione aggressiva e maleducata” quella che chiede di rivedere norme sulla prescrizione ritenute DELETERIE E SBAGLIATE dalla Magistratura?

Prescrizione, Conte a Iv: “Opposizione maleducata: chiarite a italiani”. Rosato (Iv): “È una crisetta” Il premier a muso duro: “I ricatti non sono accettati da nessuno”. La replica del partito renziano: “Non rispondiamo alle provocazioni di Conte, ci interessava discutere il merito delle cosa sui cui, purtroppo, il premier è sfuggente”. Zingaretti: “Non c’è crisi, ma richiesta di chiarezza. Bene il richiamo del presidente del Consiglio”

È ancora scontro all’interno della maggioranza sulla prescrizione. Dopo l’accordo Pd, M5S e Leu di esaminare a Palazzo Chigi solo il processo penale, arriva un duro attacco del premier a Italia viva: “Fate opposizione aggressiva e maleducata, chiarite agli italiani”. RENZI replica sostenendo di non “accettare le provocazioni del premier” e di volere “discutere il merito delle cose su cui Conte sfugge”, mentre Zingaretti dà man forte al presidente del Consiglio. “Bene il richiamo – commenta il segretario dem – è giusto reagire alle fibrillazioni di Iv”. “Non siamo in presenza di crisi, conte ha chiesto chiarezza”, ha poi precisato.

Conte…”opposizione aggressiva e maleducata” quella che chiede di rivedere norme sulla prescrizione ritenute DELETERIE E SBAGLIATE dalla Magistratura? E che nel contempo garantisce a Lei la tenuta del suo Governo, chiedendo in caso di non ottenimento di una mediazione su tali norme, la destituzione di un Ministro inadeguato (Bonafede)? Ma che dice Presidente ? Forse Lei ha dimenticato l’aggressività e la maleducazione con cui la trattava Salvini? Faccia attenzione Presidente, perchè forse chi sta agendo in modo aggressivo e INCOMPETENTE nel suo Governo, sta in quelle forze politiche che vogliono ottenere subito un “successo” ( fasullo e solo momentaneo) per buttare fumo negli occhi ai propri elettori che se ne stanno andando.

Toccherebbe a lei, Conte, chiarire agli Italiani perchè propone, a rimorchio dei forcaioli, una norma giuridicamente folle, che consentirebbe a qualunque magistrato di inquisire a vita chiunque per un tempo indefinito, anche dopo cinquant’anni di assoluto silenzio, intasando il lavoro dei magistrati e allungando esponenzialmente la durata dei processi. Mattarella non farà mai passare una cosa del genere senza prima chiedere una riforma organica della giustizia penale che impedisca lo sfacelo della riforma Bonafede: ma lo sa meglio di me, e tace solo per tener buoni i grillini e tenere in piedi questa farsa di governo.Faccia il suo mestiere Presidente e trovi un buon compromesso o, in caso contrario, se ne assuma la responsabilità.

Renzi e l’IV, piaccia o no, hanno il diritto di esprimere il loro punto di vista? Si (esattamente come gli altri). E allora, di cosa ci si lamenta? Se la Troika (PD, 5 S, Leu) ha un’idea opposta, e pensa di avere la maggioranza, la porti in Parlamento e vediamo che succede. Ma se non la ha (la maggioranza), si rassegni e cerchi una soluzione condivisa. In silenzio stampa. Perchè a noi (cioè a quelli che pagano) interessano SOLO i risultati, e al più presto; e non ci frega niente dei litigi e delle frignate. Per fare gli show vadano, senza offesa per la signora, da Barbara D’Urso. Continuare a “sbottare” ad ogni ora “Basta con i ricatti, gli ultimatum, l’IV fa opposizione e vuole visibilità” e altre amenità del genere è dannoso per la loro immagine di politici, per la Coalizione, e per noi poveri italiani, governati da 2 anni da bambini mentre il mondo precipita.

"PRESIDENTE" Conte…"opposizione aggressiva e maleducata" quella che chiede di rivedere norme sulla prescrizione ritenute DELETERIE E SBAGLIATE dalla Magistratura?

