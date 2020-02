Crisi Governo?/ Scontro Renzi-Conte su processo penale: gli scenari

Prescrizione, strappo Conte-Renzi: crisi di Governo ad un passo? Gli scenari dopo la riforma sul processo penale: Premier “Italia Viva irrispettosi”

Lo scontro nella notte di San Valentino: Renzi e Conte non si erano mai amati, rimanendo nella metafora, ma ora il rischio divorzio è assai vicino. Da ieri sera il CdM ha dato il via libera alla riforma del processo penale che con sorpresa anche della stessa Italia Viva, contiene il fantomatico Lodo Conte-bis sulla prescrizione (frutto dell’accordo Pd-LeU-M5s). Subodorando proprio questo passaggio e rimanendo una frattura interna tra i partiti della maggioranza, Renzi non ha inviato le “sue” Ministre Bonetti e Bellanova in Consiglio dei Ministri aumentando ancora di più la potenziale crisi di Governo. Intendiamoci, al voto per il momento non si può tornare perché prima vi è il referendum sul taglio dei parlamentari (29 marzo) e poi una legge elettorale ancora tutta da scrivere, ma la sensazione che il Governo Conte-2 possa proseguire con le stesse forze di settembre è sempre più complesso da prevedere. «Non sono in condizione di fare previsioni sui comportamenti altrui: io sono qui e ho un compito di grande responsabilità. Non ne faccio una questione personale con nessuno, non me lo posso permettere perché il Paese si attende delle risposte», attacca il Premier Conte dopo il CdM sulla riforma del processo penale voluta fortemente da Bonafede e dal Movimento Stelle.

PRESCRIZIONE, GLI SCENARI DOPO LO STRAPPO CONTE-RENZI

Renzi contesta invece al Pd di seguire e “adeguarsi” al «giustizialismo dei grillini» e per questo chiede un cambio di tendenza, altrimenti la sfiducia a Bonafede – e di fatto a tutto il Governo – potrebbe essere dietro l’angolo: «Se un giocatore è falloso nei confronti della propria squadra si rischia di perdere. Se il risultato deve essere o accettate la nostra posizione o non se ne fa nulla non c’è alcuna possibilità di trovare un punto di convergenza», attacca ancora Conte dopo la mossa renziana, aggiungendo sale alla ferita «ministro ha sempre la responsabilità e il dovere di partecipare al Consiglio dei ministri. Purtroppo devo prendere atto che da Italia viva si è mantenuta una posizione iniziale e non si è mai spostati ritenendo di essere depositari della verità. Ma una verità di cui è depositaria una sola forza politica non esiste. Esiste invece una mediazione. Ringrazio quindi le altre forze politiche e il ministro Bonafede che si sono resi disponibili a questa soluzione». Botta e risposta, il leader di Italia Viva contraccambia «Se Conte vuole aprire la crisi, lo faccia, Italia Viva chiede di aprire cantieri. Noi non siamo opposizione, ma non saremo mai quelli che per uno sgabello rinunciano a un principio». Gli scenari sono tanti ma anche del tutto imprevedibili: la finestra di voto è “chiusa” almeno fino a giugno per poter disegnare i nuovi collegi in caso di conferma del taglio dei parlamentari: un Governo istituzionale, un “Conte-ter” o la “linea Giorgetti” con un Governo che porti a termine riforme istituzionali condivide da tutti i partiti. Su tutto con il Cdx a guida Salvini e Meloni che invece chiede subito il voto: il mare è agitato, un San Valentino litigioso a livello politico invece sembra sempre più una “costante”.

