Da notizie di stampa di oggi pare che il grillino Conte, oggi grillocomunista alla corte di Zingaretti, stia assoldando responsabili in Senato nelle fila del misto e di FI al solo scopo di sostituire i senatori di Italia Viva nella maggioranza.

Tale azione ricorda molto Berlusconi quando assoldò Razzi e Scilipodi.

Ma che oggi che lo faccia un grillino che prima fa il governo con la destra estrema ed oggi con la sinistra estrema, la dice lunga di cosa è diventato questo movimento che gridava alla corruzione e ai giochi di potere del palazzo.

Ma la gente ha capito ed ha condannato il M5S al 5/7% dal 32% che prese alle elezioni del 2018.

MATTEO RENZI: Pd e Cinque Stelle hanno la stessa posizione sulla giustizia. Pur di fare un’alleanza strategica i dem rinunciano al garantismo. Noi invece no: noi non accetteremo mai il giustizialismo che è la forma peggiore di populismo

Questo è il mio ultimo post sulla prescrizione. Adesso che la posizione è chiara, parliamo di tasse, di cantieri, di crisi aziendali. L’Italia rischia una crisi economica devastante, il Governo deve cambiare passo.

Se il Premier vuole cacciarci, faccia pure: è un suo diritto! E Conte è il massimo esperto nel cambiare maggioranze. Se invece vogliono noi, devono prendersi anche le nostre idee. Alleati, non sudditi.

La riforma della #prescrizione varata ieri dal Consiglio dei Ministri porta avanti un meccanismo farraginoso, un vero e proprio sudoku giuridico che non risolve affatto i problemi della eliminazione della prescrizione. Noi lavoreremo in parlamento per modificarla.

Che sia incostituzionale è evidente. D’altra parte è stato lo stesso Ministro Bonafede a certificarne la incostituzionalità quando ieri sera, in conferenza stampa, spiegando, ha parlato apertamente di dispartirà di trattamento tra assolti e condannati.

Noi andremo avanti per la nostra strada, quella del #garantismo, non del #giustizialismo. Spiace però che il Pd abbia fatto altre scelte, per noi il riformismo si gioca sul merito e non sulle convenienze elettorali.

