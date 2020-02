L’Italia ha bisogno urgente di una legge spazzacitrulli.

Dalla povertà all’Ilva, da Alitalia alla giustizia.

Altro che spazzacorrotti. Come si può far fronte ai presuntuosi inadeguati, agli analfabeti cronici che dicono “vairus” anziché “virus”?

Su “vairus” siamo alla solite con “l’inglesismo” imperante applicato a suo tempo anche al “sine die”, anche da qualche solerte che non ha studiato latino o l’ha dimenticato.

Ad ogni modo siamo alle solite: l’attuale governo non mi pare che affronti i problemi e le responsabilità non sono solo degli inadatti grillini, anche da quelli che si dichiarano politici di lungo corso.

Consoliamoci. Travaglio nelle prossime settimane rimarrà tutto preso nello spiegare al mondo che Igor si legge Àigor, sul suo Fatto Quotaidaiano.

L’Italia ha bisogno urgente di una legge spazzacitrulli. Ma leggi spazza citrulli non le faranno mai i citrulli, serve un referendum Presidenziale facciamo decidere veramente agli Italiani da chi vogliono essere governati, almeno si troverà un responsabile di qualcosa.

La nostra macchinosa repubblica democratica garantista l’unica cosa che sa garantire è il caos.

Persino nei nostri piccoli comuni è arrivato il caos nessun Sindaco è più in grado di decidere la sostituzione di 20 sedie senza correre il rischio di essere indagato ,sarà democrazia questa ?

L’Italia grazie a questa classe politica è ormai un paese barzelletta e fanno bene anzi benissimo i giovani in gamba che scappano all’estero. Il parlamento tranne qualche eccezione sembra più un bestiario di animali mitologici piuttosto che l’assise dei “maggiori”

È veramente vergognoso per tutti grillini e no , Ma come hanno fatto gli italiani a perdersi in questo branco di saltafossi? ultima modifica: da

