I GIORNALAI SCRIVONO RENZI IL SOLITO ARROGANTE! Scusate? E’ arrogante perché non vuol cedere al giustizialismo del PG&M5S e di Conte?

Sondaggio Termometro Politico, più del 50% dà ragione a Renzi sulla prescrizione

Renzi al presidente del Consiglio: “Se vuole, ci cacci”. Il premier: “Nessun Conte ter” Buffagni (5S) a Circo Massimo: “Noi domani in piazza per difendere i tagli ai vitalizi”. Il leader della Lega: “No a un governo istituzionale”. Rosato (Iv): “Votiamo la fiducia al Milleproproghe, non alla riforma del processo penale se c’è il lodo Conte bis sulla prescrizione”

E’ arrogante perché non vuol cedere al giustizialismo del M5S e di Conte? Il governo è nato senza un programma, lo stanno definendo passo passo. Una proposta Renzi l’aveva fatta, non è stata proprio presa in considerazione, rifiutata totalmente.Oggi è la prescrizione, poi toccherà ai decreti sicurezza che a parole il PD vuole abolire del 90% (Boldrini ieri), VOI poi cosa scriverete: l’arroganza dei vari Boldrini, Del Rio, Orfini… è senza limite? E evidentemente il Pd è un agglomerato di tante idee, spesso in contrasto tra di loro…… il collante ora è Salvini (in comune avete che siete contro a prescindere, una volta era il Berlusca) ma a volte non basta e servono anche idee costruttive quindi se qualcuno le ha (belle o brutte che siano non sta a me decidere) e non viene ascoltato si stacca!

ORA! Renzi sta alla Cassa, prima che i commensali a cui lui, il mese di Agosto 2019 ha imbandito il tavolo altrimenti erano a casa, prima che questi escano o li aiuti ad uscire pagheranno il conto. le sue sulla prescrizione sono solo opinioni personali del tutto opinabili, attenersi alla maggioranza?questa è tale perchè c’è Italia Viva altrimenti è minoranza, quota 100 non si tocca, reddito di cittadinanza non si tocca, i decreti salvimaio non si toccano, parlano di crisi noi parliamo di aprire i cantieri, Conad rischio 5000 esuberi l’ILVA, Alitalia quasi fallita, Air Italy in liquidazione, crollo del P.I.L. ed esportazioni, la Grecia cresce del 2,3% l’Italia 0,3…. potrei continuare i miracolati da Renzi vanno avanti con la prescrizione P.S. Voi sapete che si può consumare la frutta anche prima dei pasti, nessun nutrizionista dice che ci sono controindicazioni.

PS: Definire “sinistra” un uomo come Conte è già sufficientemente ridicolo da evitarmi altri commenti. L’attuale maggioranza ha i numeri in Parlamento per sviluppare la sua azione, si può essere più o meno d’accordo con tale azione ma non si può dire che essa non sia legittima. Anche se i sondaggi danno una Lega al 30 e passa % ed un Cdx intorno al poco sopra al 50% questo non ha giustificazione giuridica per indire nuove elezioni. Se ogni volta che il Paese si orienta in una direzione diversa da quella espressa nelle precedenti elezioni si voterebbe ogni anno e la Costituzione sarebbe sostituita dagli istituti Demoscopici. Rassegnati, si vota ogni 5 anni, questa è la legge di TUTTI gli Italiani e, per quanto ti possa sembrare inverosimile, tutela anche te.Nella Costituzione è previsto anche un voto anticipato, ma non causato dai sondaggi ma dal Parlamento

I GIORNALAI SCRIVONO RENZI IL SOLITO ARROGANTE! Scusate? E' arrogante perché non vuol cedere al giustizialismo del PG&M5S e di Conte?

