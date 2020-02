La mossa del cavallo. È il titolo del nuovo libro di Matteo Renzi e che dovrebbe andare in libreria alla fine di questo mese. Ma non è solo e non può essere solo un titolo.

A mio avviso denota la presa d’atto che lo scenario politico è totalmente cambiato.

Niente è come prima.

Non è dato sapere se la crisi dei rapporti tra il premier Conte e Italia Viva evolverà in crisi di governo e quindi in elezioni anticipate tra un anno, non si possono infatti svolgere prima dell’autunno e quindi verrà varato un governo di decantazione guidato da un’alta figura dal profilo istituzionale per fronteggiare innanzitutto la tempesta perfetta che si sta profilando sulla nostra economia e che avrebbe, se non altro, il merito di ricacciare i 5stelle o all’opposizione o alla definitiva insignificanza.

Oppure avremo un Conte tris con un governo formato da 5stelle, Pd e una pattuglia di scilipoti acquisita (o acquistata) al Senato, che comunque, data la sua incapacità ad affrontare la crisi, non arriverebbe probabilmente a scadenza naturale della legislatura.

Quello che è certo è che il centrosinistra che avevamo conosciuto dal 1996, con alti e bassi, con cose giuste ed errori clamorosi, non esiste più. Romano Prodi che di quel centrosinistra è stato l’interprete e il player principale, oltre ad esserne stato non a caso anche la vittima principale, se ne faccia una ragione.

La battaglia sulla prescrizione non è un incidente di percorso. E quello che è successo sulla prescrizione succederà anche quando si parlerà di sblocco della nostra economia e di riforma fiscale.

Ha ragione Biagio De Giovanni, il Pd non si è grillinizzato, non siamo in presenza di una mutazione genetica. È un ritorno all’ovile. Un salto indietro di diverse decine di anni fa.

La legge Bonafede e, ancora di più, quella fetenzia giuridica chiamata lodo Conte, lede i cardini democratici fondamentali del nostro ordinamento.

Giuristi al di sopra delle parti, come Cesare Mirabelli e Sabino Cassese, hanno chiaramente detto che si tratta di provvedimenti al di fuori della nostra Costituzione.

Mirabelli e Cassese hanno spiegato che si lede, non solo gli articoli 27 e 111, ma sopratutto l’articolo 3 della nostra Costituzione.

Ovvero il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Si parla dell’articolo 3, ovvero dei Principi Fondamentali .

Di fronte a questa affermazione ogni democratico, di fronte alle eccezioni e contrarietà arrivate dal 75% almeno degli operatori del diritto, sobbalzerebbe sulla sedia e direbbe fermiamoci un attimo.

Al contrario il Pd, anche la sua anima interna presunta riformista, viaggia spedito.

E perché?

Perché oggi fermare la deriva antidemocratica e giustizialista in questo paese, dove il garantismo dovrebbe essere la nuova forma e sostanza dell’antifascismo, e il Pd dovrebbe essere il primo a spiegarlo a Conte, minerebbe in toto il progetto politico del nuovo Pd a guida Zingaretti.

Ovvero la ricostruzione di una dialettica centrosinistra versus centrodestra tramite l’alleanza organica col partito di Grillo e Casaleggio.

Visto e considerato che il Pd, sondaggi alla mano, non si schioda dal 20%, punto più o punto meno.

Siamo quindi tornati ad un concetto per il quale la democrazia non è più un valore universale.

Ieri doveva cedere il passo alla supremazia degli interessi di classe e a quelli del partito di classe o a quelli della nazione guidata dal partito di classe.

E così abbiamo giustificato i gulag, gli eccidi, la fine della democrazia e del diritto in tutto l’Est europeo.

Oggi molto più prosaicamente la difesa della Costituzione si deve inchinare di fronte alle esigenze di quadro politico.

Finalmente il Pd riesce a far diventare calda la fusione fredda tra Ds e Margherita mettendo assieme il peggio della cultura comunista e il peggio della cultura democristiana.

Italia Viva deve stare da un’altra parte, deve navigare in mare aperto fuori da questa pozzanghera melmosa e maleodorante.

Per me la mossa del cavallo è dar vita da subito ad una costituente aperta, senza vincoli di provenienza, per una forza democratica, europeista e riformista dove a nessuno è chiesto di aderire a qualcosa già formato.

Una costituente che abbia come obiettivo il governo del paese attraverso il riaffermarsi di una cultura, una politica e una pratica maggioritaria.

La mossa del cavallo. È il titolo del nuovo libro di Matteo Renzi e che dovrebbe andare in libreria alla fine di questo mese. Ma non è solo e non può essere solo un titolo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo