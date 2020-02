Matteo Renzi: «Ora la capite perché la scissione dal Pd»

Sulla sua Enews, Matteo Renzi difende a sua volta la posizione di Italia viva: «Il garantismo sta al giustizialismo come la democrazia sta alla dittatura. Ieri, intanto, si è votato il lodo Annibali alla Camera: se fosse passata la proposta di Lucia Annibali, sarebbe tornata in vigore la legge del Pd fatta da Orlando & Gentiloni. Invece il Pd – incredibilmente – pur di votare contro Italia viva, ha tenuto in vigore la legge populista fatta da Bonafede & Salvini». Aggiungendo: «A tutti quelli che mi dicono: ma perché hai fatto la scissione? Da ieri posso rispondere anche: perché un partito che sceglie il giustizialismo contro il garantismo non è più casa mia. E ho come l’impressione che i riformisti del Pd non abbiano compreso che cosa ci sia scritto dentro il lodo Conte» che nello stesso post Renzi definisce «incostituzionale. Appena lo leggeranno e lo capiranno ci sarà da divertirsi», conclude Renzi.

Le ministre di Italia viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti non dovrebbero prendere parte al Consiglio dei ministri di questa sera. Lo si apprende da fonti Iv. Bellanova è in queste ore impegnata in una visita istituzionale a Mosca ma l’assenza dal cdm di questa sera, salvo ripensamenti dell’ultima ora, sarebbe anche un modo per ribadire la distanza sul lodo Conte bis che stasera dovrebbe essere discusso in cdm insieme alla riforma del processo penale, testo che Iv si è riservata di valutare. Bellanova dalla Russia ha commentato: «Ora sarà bene che il governo, anziché perdere tempo su norme che Italia viva non sosterrà mai, inizi ad affrontare i temi che devono essere al centro dell’agenda del Paese e ripartire dalla crescita e da un modello di sviluppo che deve generare opportunità di lavoro. Non si tratta di fare un baratto tra posizioni di governo e diritti dei cittadini: per noi il diritto dei cittadini ad avere una giustizia giusta è indiscutibile».

