Boschi al vetriolo: “Irresponsabile è il Pd a rimorchio del giustizialismo grillino”

La capogruppo alla Camera di Italia Viva avvisa Conte: “Dica se ci vuole fuori dal governo.

“Se Conte e il Pd ci vogliono fare fuori, lo dicano”. Parole e musica di Maria Elena Boschi, la capogruppo di Italia Viva al Senato che nei giorni caldi dello scontro sulla prescrizione annuncia ancora battaglia: “Noi andiamo avanti – avverte Boschi – il Pd è in imbarazzo essendo a rimorchio del giustizialismo grillino, ma noi non accettiamo derive giustizialiste”

E ancora, sempre più dura: “Irresponsabile è chi non affronta i temi economici. Chi ha fatto il reddito di cittadinanza. Chi cede al giustizialismo. Chi fa o propone leggi incostituzionali come Bonafede con la “Spazzacorrotti” e come ha fatto chi ha proposto il lodo Conte bis. Noi non vogliamo far cadere il governo. Ma non vogliamo neanche cancellare la civiltà giuridica di questo paese”.

E alla domanda se sia possibile un appoggio esterno all’esecutivo, la capogruppo di Italia Viva risponde cosi’: “No. Non lo mettiamo nel conto. Ormai è finito il tempo delle mezze misure: o dentro o fuori. Noi vogliamo stare dentro. Ma se Conte e il Pd vogliono farci fuori, come hanno provato a fare in questo fine settimana, devono solo dirlo e prendersi la responsabilità”

