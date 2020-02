Risposta al solito incoerente ipocrita e senza palle PD….stiamo commentando uno di questi post offensivi. stiamo commentando una incoerenza unica nel rinnegare i propri valori… una propria riforma per fare piacere ai 5stelle… ma come diavolo pretendete tutti di essere presi sul serio e come pretendete voi di criticare gli altri che difendono quella riforma e i vostri stessi valori che avete messo da parte? sarebbe meglio tacere invece che condividere post contro Renzi che vi sta dando la sveglia nel non annichilirvi sulle posizioni dei 5 stelle e nell’iniziare a fare le vere riforme che servono al Paese. Basta!!! Vi nascondete dietro l’odio per Renzi perché non avete una cazzo di idea per rilanciare il Paese senza dover copiare cosa vi suggerisce da mesi lo stesso che state attaccando in massa. Ridicoli….tornatevene a casa piuttosto… quasi meglio la destra se questa è la sinistra di oggi

Col cazzo avreste avuto queste ed altre riforme con Bersani D’alema e Zingaretti…. siete vergognosi…. e che Renzi non sia di sinistra lo dico anch’io e proprio per questo vi dovreste vergognare ancora di più per quello che ha saputo fare.

I maggiori provvedimenti adottati dal governo Renzi

Jobs Act (riforma del lavoro)

Stop Irap e taglio dell’Ires

80 euro per 11 milioni di italiani che guadagnano meno di 1.500 euro al mese

80 euro in più al comparto sicurezza

Riduzione del canone Rai da 113 euro del 2015 a 100 euro del 2016 che diventeranno 95 nel 2017 e si paga direttamente nella bolletta della luce.

Abolizione della tassa sulla prima casa, Imu e Tasi

Abolizione di Equitalia, dal 30 giugno 2017

Stop tasse agricole, 1,3 miliardi in meno

Processo civile telematico

Banda ultralarga e crescita digitale

Unioni civili

Divorzio breve

Norme per la non autosufficienza

Legge sul ‘Dopo di noi’

Riforma Terzo settore e servizio civile

Legge contro il caporalato

Bonus bebè di 960 euro l’anno per ogni nuovo nato per 3 anni

Aumento pensioni minime da un minimo di 100 euro a un massimo di 500

Riforma del cinema e audiovisivo

Riforma La Buona scuola

18App, 500 euro per tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2016

Legge contro i reati ambientali

Reato di depistaggio

Tetto stipendi Pubblica amministrazione a 240 mila euro.

PS: Molti di noi siamo seguaci di Renzi e del renzismo, per capire meglio la nostra scelta sarebbe giusto sentire quello che Renzi dice.

Io ho dedicato una parte del mio tempo per seguire i suoi impegni con “giornalisti” come Del Debbio, Bechis e altri di cui mi sfugge il nome. Giornalisti sicuramente a lui avversi.

Ebbene, oltre al fatto evidentemente palese che Matteo non si é sicuramente tirato indietro ed abbia affrontato quei signori con coraggio, c’è da considerare che in tutti i casi ha dato risposte ampiamente condivisibili e che sono state condivise dagli stessi interlocutori.

“Su questo condivido con voi” l’hanno ripetuto molte volte e su quello che non condividevano hanno tenuto il beneficio del dubbio.

Renzi ha dimostrato una preparazione fuori dal comune su tutti i campi dello scibile politico e non.

Ebbene, io sfido chiunque a trovare un politico più preparato di Renzi. Non ce n’é per nessuno. È di un altro pianeta.

Quando ha dibattuto con Salvini ha vinto per due a zero e palla a centro. Di Maio l’ha sempre evitato come la peste vaiurus e anche un vigliacco come Travaglio lo evita nonostante Matteo abbia più volte richiesto un confronto serio.

Ma Travaglio venne già deriso addirittura da Berlusconi, che é tutto dire , e verso Renzi ha solo debiti per cause di diffamazione.

Per non parlare poi di Conte. Un cretino conclamato che in una contesa con Renzi farebbe la figura del pollo. Insomma, penso di aver fatto una scelta giusta verso Italia Viva e noi che l’abbiamo fatta dovremmo essere orgogliosi di avere un leader della levatura di Matteo Renzi.

Col cazzo avreste avuto queste ed altre riforme con Bersani D'alema e Zingaretti…. siete vergognosi…. e che Renzi non sia di sinistra lo dico anch'io e proprio per questo vi dovreste vergognare ancora di più per quello che ha saputo fare.

