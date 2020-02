COME MORIRE DI REGOLAMENTI E DI POCO PIL Crescita troppo bassa, ma molta burocrazia.

L’Italia è un paese dominato dalle emozioni e dalle paure. Non è una grande scoperta. Le nostre reazioni al “coronavirus” però lo confermano ancora una volta. Il caso mi ha portato in quattro aeroporti diversi nell’ultima settimana. Solo a Fiumicino ho visto un controllo sistematico della temperatura corporea di chiunque arrivi (arrivavo da Bruxelles). L’Italia ha bloccato tutti i voli per e dalla Cina. Dagli altri paesi europei si può continuare a volare verso questo paese con le compagnie disposte a farlo (sicuramente tutte le compagnie cinesi).

Noi siamo una società anziana (tra le più anziane tra i paesi europei) che vuole soprattutto protezione contro ogni rischio, vero o immaginario. Questo si traduce inevitabilmente in un eccesso di leggi che dovrebbero proteggerci contro tutto. La classe politica risponde alle richieste del corpo elettorale molto di più di quanto si creda.

Molto spesso, al momento della trasposizione nel nostro ordinamento giuridico, noi rendiamo ancora più ambiziose le regole europee (pratica chiamata “goldplating“). E nessuno si preoccupa poi di verificare se la nostra pubblica amministrazione sia in grado di far rispettare queste norme più ambiziose. Non abbiamo sviluppato un sistema di analisi di impatto che accompagnino le proposte legislative come quello usato dalla Commissione europea e da alcuni (pochi) paesi europei. I politici non amano le analisi di impatto; troppo spesso mostrano che certe iniziative – anche se popolari in un’opinione pubblica poco informata – non sono giustificate o possono avere effetti collaterali spiacevoli.

L’eccesso di burocrazia di cui tutti ci lamentiamo dipende solo in piccola parte dalla incapacità di chi gestisce gli uffici pubblici. Il grosso della burocrazia italiana dipende dalle nostre norme che impongono di avere molte più autorizzazioni da questo o quell’ente che negli altri paesi industriali avanzati. L’eccesso di burocrazia dipende in gran parte dalle nostre paure e dalle nostre richieste di protezione.

Questo eccesso di regolamentazione è uno dei fattori principali che pesano sulla nostra crescita economica. Lanciare o sviluppare un’attività economica in Italia è più complicato che in altri paesi. Nell’ultima versione dello studio annuale della Banca Mondiale sulla facilità di sviluppare attività commerciali (“Doing business”) il nostro paese è al 58° posto tra i 190 paesi esaminati. Non è certo un posto degno di un paese con le ambizioni che appaiono nei discorsi ufficiali.

Dal 1991 ad oggi l’Italia è cresciuta meno di tutti gli altri paesi dell’Unione europea, perfino meno della Grecia. Gli altri paesi di quella che è oggi l’eurozona sono sistematicamente cresciuti più di noi ogni anno, con la sola eccezione del 1995. Durante questi quasi trenta anni, gli altri 18 paesi dell’eurozona sono cresciuti di un punto percentuale all’anno (in media) più di noi.

E la bassa crescita significa bassa occupazione e redditi bassi. Il nostro “tasso di occupazione” (numero di persone occupate rispetto alla forza di lavoro tra i 15 e i 74 anni), sicuramente un indicatore migliore del tasso di disoccupazione per i confronti tra paesi, è uno dei più bassi nell’Unione europea. Nel 2019, il nostro tasso di occupazione calcolato in questa maniera era il quarto più basso. Peggio di noi stavano solo la Polonia, la Croazia e la Grecia.

Il nostro PIL pro-capite in termini reali è oggi ad un livello più o meno equivalente a quello del 2000/2001. Insieme alla Grecia siamo i due soli paesi europei a non aver ancora ritrovato il livello di PIL reale di prima della crisi (quello del 2007).

Come i notiziari di oggi sottolineano, nelle ultime previsioni economiche dell’Unione europea l’Italia è di nuovo il fanalino di coda in termini di crescita economica. Come stupirsene ?

COME MORIRE DI REGOLAMENTI E DI POCO PIL Crescita troppo bassa, ma molta burocrazia.

