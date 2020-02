CONTE! QUESTO HA TROVATO L’AMERICA , DA SIGNOR NESSUNO E VOTATO DA NESSUNO A PRIMO MINISTRO ALLA BISOGNA.Il problema è lui , non i modi di Renzi.

La legge è sopra ogni altra cosa, i guardiani della legge sono i sacerdoti. Poi, sì, la politica, la democrazia, la libertà: ma limitate e condizionate da una grande capacità repressiva dello Stato. Da anni questo partito decide le sorti della politica. Nel 1992 rade al suolo la Democrazia Cristiana, il partito socialista e la prima Repubblica. Nel 1994 silura il primo berlusconismo. Nel 2008 manda a casa il governo Prodi -Mastella. Nel 2011 abbatte l’ultimo governo Berlusconi. Quasi tutti questi passaggi avvengono principalmente per una ragione: per impedire una riforma garantista della giustizia, oppure per imporre delle modifiche nei rapporti di potere tra magistratura e società. Andate a controllare le date e le cronache dell’epoca: è esattamente così. Tutte le grandi crisi politiche sono determinate dalla questione giustizia. E tutte – tutte – sono precedute o seguite da misure di riduzione dello Stato di diritto e di sottomissione del potere politico-democratico al potere delle Procure. Fine dell’immunità parlamentare, fine del potere delle Camere di concedere l’amnistia, istituzione di nuovi reati con pene esorbitanti, misure drastiche contro i reati attribuibili ai politici, blocco di riforme come quella Mastella, o quella Orlando o – in precedenza – quelle immaginate e mai realizzate dai governi Berlusconi.

Oggi siamo tornati lì: niente di nuovo. Il Partito delle procure (che noi chiamiamo il PPM, partito dei Pm) non vuole permettere che sia neppure sfiorata la credibilità del ministro Bonafede, che tra tutti i ministri della giustizia del dopoguerra si è mostrato il più prono al PPM. Il PPM è un partito di persone che rispettano l’onore, e non possono permettere che un loro uomo fedele sia ferito. Non lo abbandonano, né per necessità né per opportunismo. E dunque il diktat è semplice: giù le mani da Bonafede o il governo cade e si va alle urne. Non permetteremo la formazione di un nuovo governo.

BEI RICORDI! L’esecutivo dei “mille giorni” di MATTEO RENZI Premier è stato senz’altro il migliore dei cinque che si sono avvicendati dal 2012 ad oggi. Al netto della buona scuola o del Jobs Act, lo dicono i numeri positivi per l’economia, dal Pil alla disoccupazione fino all’export e alla bilancia commerciale, passando per l’abolizione della tassa sulla prima casa, l’abbassamento del canone Rai, gli 80 euro, il processo civile telematico, le unioni civili, il divorzio breve, la riforma del terzo settore e la legge contro il caporalato e molti altri provvedimenti. Però molti italiani non gliel’hanno ingiustamente riconosciuto: né il 4 dicembre 2016, votando contro il referendum, né nel percorso durante il governo Gentiloni sfociato nel quasi fatale capitombolo del 4 marzo 2018. Sulle ragioni, servirebbe un’analisi psico-socio-politica a parte. Tuttavia, secondo me, il principale problema da risolvere è come riottenere il consenso della maggior parte del popolo italiano. Quindi dobbiamo fare in modo, non soltanto spiegare e far apprezzare il programma, le proposte e i valori di Italia Viva ma, non meno importante, far entrare nuovamente Matteo Renzi nel cuore e nelle simpatie della maggior parte degli Italiani. Dobbiamo studiare e porre in atto le giuste strategie. Diamoci da fare, ognuno secondo le proprie competenze e le proprie attitudini.

Siete d’accordo? Cosa ne pensate?

CONTE! QUESTO HA TROVATO L'AMERICA , DA SIGNOR NESSUNO E VOTATO DA NESSUNO A PRIMO MINISTRO ALLA BISOGNA.Il problema è lui , non i modi di Renzi.

