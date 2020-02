RENZI: Finito adesso da Del Debbio. Io tranquillo e rilassato come sempre, più di sempre. E dire che oggi tanti mi insultano sulla prescrizione. Come mi insultavano sugli 80€, sui diritti civili, sull’Imu prima casa, sul canone in bolletta, sul superammortamento, sul dopo di noi. O più recentemente sul PIL azzerato dai populisti, sul bloccare l’aumento Iva o sul mandare a casa Salvini. Sono abituato: chi mi insulta non guarda la sostanza ma giudica sulla base di un pregiudizio. Di un’antipatia. Ma io rispondo con un sorriso grande

E sui temi di merito, come sul reddito di cittadinanza e sulla crescita, noi non molliamo. Col sorriso sulle labbra, con la civiltà degli argomenti non cediamo. Se altri vogliono diventare populisti facciano pure. Se gli ex riformisti vogliono morire grillini va benissimo. Se qualcuno vuol fare la ruota di scorta senza incidere, che si accomodi. Ma chi vuole stare con noi sappia che noi siamo alleati, non sudditi. Buona notte e grazie a chi in queste ore ci sostiene con ancora più forza

Ricordiamo le tantissime misure rivoluzionarie contro la corruzione approvate nei 1.000 giorni del governo Renzi, misure che cancellavano le leggi ad personam berlusconiane e introducevano forti innovazioni a partire dal ruolo dell’ANAC nel controllo dei grandi appalti pubblici.

Questa verità è più forte di ogni character assassination condotta scientificamente in questi anni contro Renzi e la sua giovane squadra di governo.

***Questione Giustizia*** “Italia Viva è un movimento nato per occupare uno spazio centrale, liberale e riformista. Siamo alternativi sia al Pd che ai conservatori nazionalisti.

Mi sembra che la battaglia che stiamo conducendo sulla giustizia possa illustrare bene il ruolo che Italia Viva riveste nel sistema politico italiano: in Italia c’è un profondo bisogno di giustizia giusta, e la logica stessa della sospensione della prescrizione va contro la concezione liberale dello Stato. Noi difendiamo questi valori, contro l’idea giustizialista portata avanti dal Movimento Cinque Stelle”.

PRO MEMORIA: 13 FEBBRAIO 2014

Quel giorno fu la direzione del PD a chiedere a Renzi di sostituire Letta al governo con 136 si, 16 no e 2 astenuti. Contraria solo la pattuglia di Civati. Cuperlo chiese addirittura di non votare, ma “prendere atto e procedere”. Zanda avallò la linea di Renzi parlando di una «accelerazione necessaria» e auspicando un nuovo esecutivo «che abbia la possibilità di durare e governare per l’intera legislatura». Favorevole anche il capogruppo dei deputati, Roberto Speranza, secondo cui «la grande famiglia del Pd mette sulle sue spalle, senza infingimenti, la grande sfida delle riforme e del cambiamento del Paese.»

Ieri Zingaretti, senza onore e alcun rispetto per il suo partito e i suoi elettori, ha paragonato il “trattamento” di Renzi nei confronti di Conte a quello che, secondo la sua malafede, Renzi riservò a Letta. Questa è semplicemente una vigliaccata, che descrive bene l’atteggiamento che, da almeno 5 anni, questi opportunisti riservano a Renzi per comprometterne l’immagine pubblica, in perfetto stile da impostori stalinisti. A chi piacciono se li tenga.

PERFETTO UN PO’ DI PAZIENZA AMICI , SALTERÀ ANCHE LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE ANCHE QUESTA E’ ANTICOSTITUZIONALE E Bonafede TORNA A FARE IL D.J.

La Corte Costituzionale ha deciso che la Legge “Spazzacorrotti” del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è anticostituzionale.

