Il premier deve governare, non passare il tempo a dare veline del suo portavoce ai giornali. Ci va giù duro, e con ragione, Matteo Renzi partecipando a L’Abitacolo, la trasmissione della tv de Il Tempo. “Sa perché io non mi sono montato la testa quando sono diventato premier?”, dice il leader di Iv, ” Perché come dice appunto lei ce l’avevo già montata abbastanza prima. Io quindi non me la sono montata. Quanto a Giuseppe Conte non lo so e nemmeno mi interessa. Quello di cui sono certo è che deve fare il presidente del Consiglio, non passare il tempo con Rocco Casalino a spinnare ai giornali e dare veline alla stampa. Governi. Noi siamo al suo fianco, governi”. E ancora: “Un presidente del Consiglio non fa trapelare. Quando io ero premier forse chiacchieravo anche troppo, ma non facevo trapelare. Il presidente del Consiglio ha il compito di indicare in orizzonte, una visione. Non fare trapelare, altrimenti siamo presi in un grande gioco dell’oca della politica che la sera torna al punto di partenza della mattina. Tutti a discutere che lui ha detto, allora l’altro ha risposto… Come Nicola Zingaretti che fa le veline per dire “Renzi aiuta Salvini”. Ma come, è Zingaretti che sta appoggiando la riforma Bonafede-Salvini contro quella Gentiloni-Orlando. Ragazzi, questo è il mondo alla rovescia”. E Zingaretti minaccia la crisi e naturalmente da’ la colpa a Renzi perché sulla prescrizione sta facendo una battaglia di visibilità e non di civiltà. Zingaretti continua a dimostrare che la sua valenza politica è nulla. Renzi gli ha portato su un piatto d’argento il Governo del Paese con gli odiati 5S, già abbondantemente depredati, per incapacità, da Salvini che li ha ridotti dal 33% a meno del 15%, nonostante tutti gli appoggi dei media e della carta stampata. Ora gli si chiedeva di terminare l’opera e portarli alla completa distruzione. Renzi si è reso conto però, che il “segretario ridens” continuava a fare guerra a lui. A questo punto ha deciso di uscire dal PD in modo da pungolarlo da fuori, perché dentro era visto come divisivo. Zingaretti non ha capito che il solo fatto di stare al governo , senza far nulla, ha aumentato i suoi consensi anche per la nullità conclamata dei pentastellati e consentito di ottenere di riflesso il successo ( non suo) in Emilia. La sua incapacità, nonostante tutto, lo ha portato a continuare la persecuzione a Renzi , invece di utilizzarlo come testa di cuoio contro quel che resta dei 5S e per risollevare con le idee riformiste di Renzi, il paese. Non solo, ma ha cercato l’abbraccio mortale coi pentastellati per perseguire il suo unico scopo, perché del paese non gli interessa nulla, cioè distruggere Italia Viva, fino ad attribuirgli l’eventualità di elezioni anticipate. Ma si può essere così politicamente ottusi?

