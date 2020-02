Che goduria. I grillini coi berlusconiani. Era solo questione di tempo ma finalmente ci siamo. L’idea è sdoganata. È il secondo passaggio della finestra di overton. Quello fondamentale

“Allargare la maggioranza”. Il consiglio di Goffredo Bettini è “sostituire Italia Viva” “Renzi è una tigre di carta, ma può fare danni” dice l’esponente dem, che apre ai responsabili. La replica dell’ex premier stile Confucio: “La pazienza è potenza”

Bettini : un burocrate, un conservatore, un “cambiare affinché le cose rimangano quello che sono.” Politica non di idee ma di mantenimento dello status quo.Ha parlato il genio della lampada! Tutti questi tatticismi non possono nascondere l’evidenza di un partito(PD) prono ai desiderata dei 5s, che rinunzia ai principi democratici, attaccati alla poltrona senza nerbo e senza leader

Dentro i responsabili su,che la nave sta affondando.peccato che questi responsabili non esistano se non nelle veline di Rocco Casalino. Dignità e sostenitori del governo Conte sono parole che non possono stare nella stessa frase.

Un po’ di onestà, dai… I “responsabili” sono solo dei disperati dichiarati, pronti a tutto pur di poter conservare un po’ di stipendi prima di scomparire nel nulla.

BETTINI! Sia onesto, lo sa anche Lei che è così. Allora se la campagna acquisti la fa Renzi in Italia Viva è una cosa abominevole e significa che Renzi va a destra, se lo fa il PD, secondo Bettini è cosa buona e giusta!! l’ipocrisia fatta persona,cattivi maestri e senza pudore alcuno.

Ricordo che se non era per Renzi ad agosto, ci sarebbero già state le elezioni politiche con lo straripamento della destra, con una sicura sconfitta in ER, con l’iva aumentata e lo spread alle stelle, col buzzurro padano con in mano i pieni poteri, con Borghi e Bagnai pericolosamente vicini ai nostri portafogli, e pure con le carte per eleggere il prossimo Pdr di destra estrema.

Fine della democrazia. Quindi, caro Bettini, torna in te (se lo ritrovi) e basta corbellerie fine a sè stesse.

Quindi secondo Bettini c’è Conte che da tecnico è diventato a tutti gli effetti un politico, in grado di rappresentare tanta parte dei 5Stelle e anche tanti liberali, repubblicani, laici e cattolici senza patria o delusi dal fallimento (SECONDO LUI) di IV, cioè il bacino a cui puntava l’porazione Renzi? Ma Renzi ci ha messo la faccia eh a rischiato e rischia ma sta crescendo! Bettìni a Roma se dice che te cono scemo.

Che goduria. I grillini coi berlusconiani. Era solo questione di tempo ma finalmente ci siamo. L’idea è sdoganata. È il secondo passaggio della finestra di overton. Quello fondamentale ultima modifica: da

