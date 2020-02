Michele Serra è una persona che ho sempre stimato e che non ho mai smesso di leggere. Lo invidio tantissimo perché riesce a condensare in poche parole pensieri che per noi umani richiedono pagine intere. E poi è un riformista vero, sempre in buona fede. Non ha paura di scrivere controcorrente anche nel suo giornale “Repubblica”. Ricordo quando sparavano palle incatenate contro Renzi, lui era il solo a difenderlo, argomentando senza mai strumentalizzare. Per questo, quando ho letto il suo pezzo ieri, “In quanto gonzo”, ammetto di esserci rimasto male per i giudizi a mio parere ingenerosi nei confronti di Renzi e del suo “partitello”. Però è Serra, mica Travaglio, dunque non è possibile liquidare i suoi argomenti come faziosi, al contrario voglio provare a comprendere il perché, secondo lui, “Renzi rischia di passare alla storia come un Bertinotti di destra”, e ancora: “non è per litigare che in milioni di gonzi lo votammo, ma perché la sua leggerezza post ideologica, la sua modernità di quarantenne, e perfino il suo cinismo potessero servire ad aggiungere pezzi al centro sinistra”, e infine: “La prescrizione è solo un pretesto per stare nei titoli dei giornali e dei telegiornali”. C’è sicuramente un problema nella nostra comunicazione se non riusciamo a far comprendere la bontà delle nostre battaglie e una persona onesta intellettualmente come Serra arriva a reputarle “strumentali”. Dovremo stare sicuramente più attenti evitando la bolla che ci fa leggere nella homepage dei nostri profili Facebook solo i commenti positivi alle azioni nostre e dei nostri amici, nascondendoci critiche e distinguo. Però alcune considerazioni vorrei farle. Michele parla di unità del centro-sinistra e paragona Renzi a Bertinotti, ne deriva che Conte sia il Prodi della situazione, il sodalizio Pd-M5S una riedizione de l’Ulivo del XXI secolo e Italia Viva, ahimè, una Rifondazione Comunista di destra. A dire il vero noi, fin dal primo giorno, non abbiamo mai pensato che si potessero nemmeno lontanamente paragonare queste due esperienze o che quest’alleanza nata per “necessità” potesse diventare “di prospettiva”. Lo hanno detto Franceschini e Zingaretti, mai Renzi. Inoltre è quantomeno strano considerare Renzi “di destra” dimenticando che lui non ha mai governato con Salvini, Conte… si! Renzi, ad esempio, non è mai stato al governo con Berlusconi, mentre Bersani e Letta, col benestare di tutto lo stato maggiore del Pd attuale… si! Proprio gli stessi personaggi che furono gli animatori del governo Monti, della legge Fornero, dell’equilibrio di bilancio in Costituzione e così via cantando e che adesso si ergono a nuovi Lula all’amatriciana. È ancora più singolare sostenere questa tesi in un momento in cui proprio coloro che hanno sabotato il referendum di Renzi, gli esperti in fuoco amico e i grillini, (quel referendum che avrebbe azzerato l’instabilità, evitato il condizionamento dei partitelli e concentrato il potere legislativo nelle mani di una sola Camera) oggi sono costretti ad architettare un sistema proporzionale che di fatto farà scomparire le coalizioni e spingerà i partiti al “tutti contro tutti” per poi ritrovarsi in parlamento. Di quale centro-sinistra parli, Michele? Noi abbiamo semplicemente fatto nascere un governo per evitare il disastro economico, l’uscita dall’euro, i pieni poteri a Salvini e un Presidente della Repubblica sovranista. È un merito storico tutto di Renzi e, come tutti ricordano, se fosse dipeso da Zingaretti in questo momento staremmo davanti alla Tv a veder giurare Salvini Premier, Meloni vice, Borghi alle finanze, Bagnai al tesoro, Pillon alla famiglia e chissà chi all’interno. Proviamo ad immaginare cosa succederebbe se noi di Italia Viva decidessimo d’un tratto di stare zitti, di non disturbare il manovratore, di diventare una sorta di Pd bonsai con l’unica missione di offrire un volto buono al populismo. Se diventassimo l’accento “azzurro” del simbolo de l’Ulivo. Avremmo approvato una legge di bilancio piena zeppa di tasse, a partire dall’IVA, non potremmo nemmeno sussurrare una proposta di modifica del reddito di cittadinanza e di quota 100 e avremmo confermato l’abolizione della prescrizione, regalino del governo Conte 1 con tutte le follie giustizialiste figlie di quel governo. Non sono d’accordo, caro Michele, che la prescrizione sia “materia da legulei”, con tutto il rispetto. Condividere questa sottovalutazione porta ad accettare anche che giustizialismo e garantismo pari sono, che le intercettazioni possono essere usate come si vuole, che la carcerazione preventiva indiscriminata è materia da legulei, che l’avviso di garanzia è una condanna definitiva. No. La libertà individuale, essere innocenti fino all’ultimo grado di giudizio, mille innocenti in carcere ogni anno per errore, non sono materie da legulei. Beccaria non è roba solo per uomini di legge. Azzerare i decreti sicurezza di Salvini non è più progressista di reintrodurre la prescrizione, quello che vedo però è che ad oggi non si è fatto né l’uno né l’altro, per il continuismo del Movimento 5 stelle e di Conte e per la timidezza e la complicità del Pd. Rilanciare l’economia crollata dopo l’esperienza dei governo Renzi e Gentiloni e sbloccare i cantieri non è meno importante di revocare concessioni assegnate nella certezza del diritto. Dobbiamo stare zitti mentre assistiamo al ritorno dello “Stato padrone” e alla mortificazione delle imprese? Noi caro Michele staremo più attenti a far comprendere che le nostre battaglie sono nell’interesse degli italiani e non di un “partitello”, con una certezza però, senza la nostra sentinella riformista questo Paese sarebbe peggiore, consegnato a due derive pericolosissime, un populismo di estrema sinistra da un lato e un sovranismo di estrema destra dall’altro. Fidati e anzi, fai il tifo per noi caro Michele, perché siamo gli unici che sostengono le tue idee. Abbiamo bisogno di tempo, perseveranza e pazienza ma porteremo questo Paese fuori dal derby dell’incubo e così finalmente ricomincerà il suo cammino. Non é cambiato Renzi, non siamo cambiati noi. Abbiamo fatto degli errori e abbiamo perso. Siamo stati cacciati in un angolo, noi riformisti. Ne stiamo uscendo, abbiamo ricominciato dall’inizio, senza paura. Andremo avanti e vinceremo.

