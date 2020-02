Nessuno accetterà di sostenere ancora Conte e Zingaretti, mai votati da nessun elettore. Un governo da crescita sottozero -0,3% ultimo trimestre 2019

Conte al lavoro per blindare la maggioranza. Bettini (Pd): “Sostituire Iv con parlamentari democratici”Dopo l’incontro con Mattarella il premier cerca una soluzione per evitare la crisi. Fornaro (Leu): “Più coraggio e meno alchimie parlamentari”. Salvini: “Non siamo a disposizione di governi arlecchini”

FORZA ANTONIO RAZZI…FORZA MIMMUCCIO SCILIPOTI vai guseppi, altro giro , altro valzer….cerchiamoli questi responsabili….cerchiamoli questi salvatori del governo…dal altra parte sei un maestro sui ribaltoni..che problema ce ..sei passato da salvini a zingaretti renzi senza battere ciglio…hai un programma per tutti…come gli inetti a 5 stelle……ipocrisia mi mangia…..vai giuseppi come faceva ai bei tempi silviuccio….sei stato capace dal difendere salvini in parlamento a mandarlo in giudizio….sei uguale ai 5 stelle che ti hanno nominato…sei tutto e il contrario di tutto.E il mio ex partito il pd??…non gli fanno schifo queste cose??..non ha più la puzza sotto il naso, la moralità? La coerenza??…che dice il mio ex pd….che dice zingaretti e orlando.Vergogna..mai piu pd ..lecca culo dei populisti a 5 stelle..

Avete accusato Berlusconi di fare compravendita di senatori. Occhio che le accuse potrebbero essere rivolte anche a chi sta contattando presunti responsabili. Ecco bravo blindi pure tanto lui è abituato alla politica del voltagabbana, divertitevi per ora vi facciamo ballare, spero che Renzi esca alla prossima, perchè è certo che ci sarà una prossima, si dia solo un appoggio esterno, nel frattempo cercate, cercate cercate. Conte, Franceschini, Di Maio, Zingaretti, Bersani, Speranza, quando andate a pulire i portoni (come operai) in una bella azienda di pulizie? Sempre che qualche imprenditore vi assuma.

Cos’è più grave cambiare casacca o fare di tutto per convincere gli altri con qualsiasi mezzo a cambiarla. Per il Presidente Conte tutto è lecito tanto che ha già cambiato colore al proprio governo con l’assenso di chi ha predicato onestà onestà e avrebbe dovuto aprire il parlamento come una scatoletta di tonno e intanto fa peggio dei partiti della I^ Repubblica.

I ZIMBELLI D’EUROPA! Più ci presentiamo in Europa con premier non eletti da nessuno più conteremo sempre meno. Sorprende che menti così acute come quelle di Bettini & c. non arrivino a capire un concetto così semplice. Conte mai eletto da nessuno. Tutti altri leader Ue hanno vinto elezioni in patria

Per la mediocrità di questo Governo e per la figura da zerbini che state facendo come alleati di questi incapaci 5S, io, da iscritto IV, sarei felicissimo che vi trovaste una nuova maggioranza che possa supportare, senza vomitare, tutte le iniziative , inconcludenti e cervellotiche, di questi pellegrini mascherati da amministratori. Zingaretti sta ampiamente dimostrando di non essere all’altezza di guidare un partito, i 5S ancora una volta antepongono le propaganda al buon governo, solo IV è una forza politica con obiettivi chiari e strategie idonee ad un grande paese come il nostro ma essendosi collocato fuori dallo schema di spartizione ha tutti contro, in particolare sono proprio coloro che si presentarono pochi anni fa come gli “anti sistema” ad essere invece una forza conservatrice uguale se non peggio al recente passato.

Piaccia o meno ma senza l’opposizione interna al governo di Iv: Il blocco della prescrizione sarebbe rimasto come la 1° versione, cioè dopo il 1° grado di giudizio solo per gli assolti.Le tasse sulle auto aziendali non sarebbero diminuite (si parlava di triplicarle), così dicasi per la plastic tax e sugar tax, pure Bonaccini ringraziò Iv.E dulcis in fundo, gli italiani si sarebbero ritrovati il blocco dell’IVA con il furto incorporato tra i 5 e 7 miliardi con la rimodulazione. Iv è in crescita dello 0,2%, il PD dell’1% ma il differenziale (5%) è lo stesso, la tattica del poliziotto buono e quello cattivo sta stritolando M5S!

Nessuno accetterà di sostenere ancora Conte e Zingaretti, mai votati da nessun elettore. Un governo da crescita sottozero -0,3% ultimo trimestre 2019

