RENZI , non teme defezioni , ANZI !!!!! È pronto a scommettere sull’arrivo di nuovi Senatori in ITALIA VIVA

Non abbandona la battaglia , la mozione di sfiducia a Bonafede resta sempre in sospeso

Quello che vuole non è fare cadere il governo ma blindare la legislatura

Ora sta affrontando una piccola battaglia con la prescrizione ma è con le piccole battaglie che si vincono le guerre

MERCOLEDÌ sera sarà a Porta a Porta : non molla di un centimetro e noi siamo con lui

LEGGETE !!!!! IL TEMPO È GALANTUOMO.

Questo Governo un vaso prezioso? mi sa che stai sopravvalutando chi sta al Governo… cominciando dai 5scemi fino alla vecchia guardia di un PD vuoto di idee per il Paese. Se la linea comune è quella di un Conte bis che non rinnega una… ma una delle riforme fatte dal Conte 1 insieme alla Lega… beh mi sa che il vaso si può rompere già oggi stesso. Il Governo l’ha voluto Renzi e l’ha voluto per evitare le tasse annunciate… obbligatorie dopo il pessimo Conte1… fatto quello si doveva iniziare un nuovo ciclo con riforme serie e fatte solo e soltanto per far riprendere la corsa al Paese…. e questi che fanno?! col benestare del PD continuano le loro battaglie populiste?! Decreti sicurezza ancora li… reddito fallimentare ancora lì… adesso abolizione della prescrizione senza una propedeutica riforma della procedura penale che rende di fatto i tribunali dei carnai… dei tritacarne a tempo indeterminato…. per giunta abiurando ad una riforma PD che andava in quella direzione garantendo un giusto processo ed equo per durata?! Non è Renzi che delude… ma chi ha il potere di far dimenticare Salvini alla gente e tenere al 10% i 5scemi invece sta tirando su sia uno che gli altri…. sono mesi che Renzi spinge sullo sblocco dei cantieri e dei fondi che aveva stanziato il suo governo poi bloccati dalla feccia leghista e grullina. Se la pensi diversamente significa che o ti informi sul foglio e spazzatura varia o sei diventato di colpo populista o non capisci un cazzo di politica e di riformismo e questo mi dispiace.

RENZI , non teme defezioni , ANZI !!!!! È pronto a scommettere sull’arrivo di nuovi Senatori in ITALIA VIVA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo