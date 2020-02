CONSIDERAZIONE

MATTEO RENZI non teme lo scontro. E promette che non mollerà di un millimetro fino a quando non verrà chiamato al tavolo del confronto per chiudere un accordo che blindi la legislatura a cominciare dalla prescrizione.

Alcuni renziani o meglio di Italia viva si dicono delusi .

Personalmente sono molto deluso della loro delusione in quanto mi chiedo : delusi per cosa ?

Delusi da chi difende i diritti ;delusi da chi ha passione per la politica e per le istituzioni dello Stato democratico repubblicano ;

delusi da chi ha subito e subisce attacchi personali unici nella storia politica italiana ;

delusi da chi ha spiegato ripetutamente le motivazioni della sua partecipazione al Governo pur con il distinguo tra alleanza e servilismo proprio in virtù della difesa dello Stato di diritto che , se pur compromesso , è il nostro Stato ;

delusi da chi ha cultura , preparazione e lungimiranza nel proporre progetti con uno sguardo al futuro e alle prossime generazioni.

Una delusione che nasce dal nulla in quanto non si riesce a capirne le motivazioni o almeno leggerne in modo chiaro gli errori che tanto fanno discutere in modo scomposto , maldestro e privo di senso .

La deriva istituzionale, ma ancora peggio quella del vivere sociale, è principalmente nata con un devastante “vaffa” .

Da questo momento e’ iniziato lo smantellamento dei principi costituzionali , del diritto , delle istituzioni ( ma ben ci sguazzano dentro e ben ci vivono ) , in sintesi è nata la vera deriva e non quella fasulla della riforma costituzionale voluta da Renzi e bocciata anche

grazie al fuoco amico .

Prima di essere delusi accendiamo il cervello e analizziamo attentamente pensieri , fatti e atti che quotidianamente ci vengono propinati non per amore della verità ma per nasconderla .

Io sto con Renzi perché ne condivido le idee e i progetti senza andare in affanno sulle sfumature di più destra o di più sinistra che ne mi interessano ne mi appassionano .

