Come dice #MatteoRenzi , il piano da 120 miliardi per rilanciare investimenti e infrastrutture nei prossimi tre anni, è l’unica cosa sensata da fare in questo momento triste della nostra politica. Il ragazzo avrà anche tanti difetti, ma è sempre al centro dell’attenzione di tutti. Ok, a criticarlo, ma io non ho mai visto un personaggio politico, che con un 5%, risulta essere l’argomento principale di tutti i mezzi di informazione. Non sono un fanatico, ma l’unica spiegazione deriva dal fatto che Renzi ha una grande statura politica. Poi può piacere o non piacere…. alla fine siamo in democrazia.

Ecco perchè!A chi mi chiede: “chi vince se Renzi molla?” rispondo che VINCE la DIGNITA’! RENZI è stato massacrato all’interno del PD dai vari Zingartetti Provenzano(quel VIGLIACCO che nel PD organizzava la faida e i comitati contro Matteo e oggi grazie a questo governo è ministro), Emiliano, Speranza, Cuperlo e banda dei vomitatori che sparavano ogni giorno contro il referendum e brindarono alla sconfitta! Ora dopo averli salvati dall’oblio e dalla vittoria di SALVINI “inventandosi” questo governo ancora si deve subire la loro derisione, gli insulti e la delegittimazione di quei vigliacchi supportati dai pentafascioleghisti della 7 come la ridanciana Merlino, Gruber Travaglio etc. etc. Gli ITALIANI vogliono farsi male con SALVINI? Avanti! Ma a casa per primi ci devono andare quei traditori ingrati che bullizzano ancora e regolarmente Renzi e ITALIA VIVA! Ma non capite che Rai, Mediaset, La7 e il 99% dei giornali si sono focalizzati nel perpretare il massacro di RENZI per mascherare l’incapacità di tutta la classe politica? Non capite che contro una totale disinformazione non c’è possibilità di far valere le nostre istanze? E’ un punto di non ritorno e l’unica speranza è che questo popolo ignorante vada violentemente a SBATTERE ! Forse solo allora nel feroce risveglio comincerà a capire quanto male s’è fatto da solo! E forse solo allora RENZI potrà essere rivalutato per ciò che aveva pervicacemente proposto e… RIPROVARCI! Immagino le vostre risposte…Ma io non sopporto più l’impotenza contro chi impunemente può permettersi in ogni momento di infangare la mia intelligenza e moralità!

