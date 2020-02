«Sono giorni che a Chigi e al Nazareno lavorano per trovare dei parlamentari per sostituirci in maggioranza. Peccato si siano accorti di non avere i numeri. Ora rilanciano. Certo, la giustizia non mi pare il tema più facile su cui trovare appoggio a destra. Se poi Conte dopo aver governato con la destra, averla sostituita con la sinistra, ora pensa ad un miscuglio destra/sinistra, auguri». Maria Elena Boschi.

A Pisa, in 15 si preparano a lasciare il Pd per entrare in ITALIA VIVA!

Cari, Conte, Pd e Bettini, le vostre solo parole, qui’ ci sono i fatti

PISA — Dopo le dimissioni da segretario provinciale Massimiliano Sonetti, la stessa segreteria pisana del Partito democratico starebbe per conoscere altre dipartite, con approdo più o meno certo a Italia Viva di Matteo Renzi. A renderlo noto è Francesco Monceri, già consigliere comunale e segretario comunale di Pisa della Margherita al tempo della fusione nel Pd, che parla di “emorragia”, “sintomo che a tutti gli effetti vi è un problema di fondo di impossibile gestione”.

Monceri riferisce che “sarebbero addirittura circa 15 i membri della direzione provinciale del partito ad annunciare le dimissioni dall’organo”. Tra questi, oltre a se stesso, cita Maria Elena Bianchi Bandinelli, assessore nella precedente giunta del comune di San Giuliano Terme, Luciana Cipriani, attuale responsabile dell’organizzazione del partito provinciale, e Fabrizio Braccini, già vice segretario del Pd di Pontedera e già consigliere comunale a palazzo Stefanelli.

La cosa bella del momento è che è stato stanato sempre il viscido Bettini, l’uomo di D’Alema che si muove nell’ombra da sempre.

