A riprova che chi accusa Renzi di incoerenza o è in malafede o non c’ha mai capito nulla. Renzi continua a prefiggersi lo scopo di fare dell’Italia un Paese moderno, capace di affrontare da protagonista le sfide di oggi e del futuro, nel segno del riformismo e dell’europeisimo. Per far questo occorre fare le riforme e rilanciare l’economia; tutto ciò, ovviamente, non deve portare allo smantellamento dei valori fondanti della civiltà, secondo quelle che invece sono le ‘ricette’ populiste e sovraniste. Chi non si rende conto di questo o si cosparge il capo di cenere sostenendo che Renzi lo ha deluso, dovrebbe guardarsi indietro con onestà intellettuale e chiedersi su che basi si definiva riformista, perché la lotta definitiva è sempre la stessa, quella tra il riformismo, che vuole dare risposte concrete ed efficaci ai problemi dell’Italia, e una pletora di gattopardi e guru, che, a suon di slogan e proclami, annunciano cambiamenti e soluzioni rivoluzionarie/miracolose, ma solo a parole.

#ItaliaViva #riformismo #buongoverno vs populismo

TERESA BELLANOVA: “E’ gravissimo che il portavoce del Presidente del Consiglio minacci un Parlamentare della Repubblica, cercando di zittire il sacrosanto diritto di critica. Se Casalino vuole evitare figuracce, non mandi in giro audio in cui svela le sue vere intenzioni, ma sappiamo che il portavoce del premier non e’ nuovo a simili uscite. Dopo aver minacciato la chiusura de Il Foglio, ora vuole mettere a tacere un parlamentare. Ora chiediamo che chi rappresenta le istituzioni coinvolte reagisca. Il Presidente del Consiglio Conte prenda immediatamente le distanze ed il presidente della Camera Fico intervenga a tutela di un deputato della Repubblica”.

Teresa Bellanova ed Ettore Rosato

A riprova che chi accusa Renzi di incoerenza o è in malafede o non c’ha mai capito nulla. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo