AVVISO AI SOGNATORI DELLA SINISTRA IMMAGINARIA. SVEGLIA.

Un esempio, piccolo ma significativo, del degrado culturale dell’autoproclamata sinistra, è l’emendamento Fratoianni sulle prove Invalsi, approvato dalla maggioranza “populi-stra” che ha voluto eliminare la menzione del loro esito dal curriculum dello studente allegato al diploma di maturità. Una sciocchezza dato che quella menzione era già esclusa. Il fatto è che per una serie di norme tecniche, sconosciute a chi valuta tutto in base all’ideologia, gli studenti italiani si vedranno negato in toto quel curriculum.

Poco male, diranno i piccolo borghesi, astratti e avventurosi, che scambiano l’uguaglianza per un appiattimento che riduce tutti i ragazzi ad una valutazione con un numero secco, espresso in centesimi.

A fare le spese di questa levata d’ingegno saranno gli studenti più deboli, ma con molteplici interessi più vivi di quelli del classico secchione (capita) che avendo un voto più basso, nel curriculum avrebbero potuto vantare tante abilità extrascolastiche, come avere fatto volontariato sociale, conseguito un attestato di lingua, saper suonare uno strumento, aver partecipato a un seminario di storia, di teatro o a un corso di fotografia, essersi impegnato in una attività scuola – lavoro e tanto altro ancora, utile a presentare le proprie competenze acquisite volontariamente. Questa stupidaggine servirà solo a distinguere i nostri dal resto dei ragazzi europei. Solo per un capriccio ideologico, oltretutto inutile.

I latini dicevano “summum jus, summa iniuria”, tradotto significa “più de sinistra, sommo qualunquismo”.

Io, ormai, destra e sinistra le valuto dai risultati concreti. E alle persone non chiedo da dove vengono e neanche dove dicono di voler andare, ma chiedo dove stanno effettivamente andando, non a chiacchiere. Ce ne fosse uno, nella sinistra immaginaria, che al di là dei titoli ti parla di contenuti che sta agendo e ti spiega perché i tuoi, negli effetti concreti, sarebbero di destra e neoliberisti. Sanno solo truccare le carte e i numeri, che non è un’operazione di sinistra. Cioè, non lo era. I mutanti veri si consolano così.

