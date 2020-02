Di polemiche ne ho viste, anche di veramente inutili, ma questa su Renzi in Pakistan le batte tutte. Ho visto un video di Beppe Severgnini che a confronto Dado (il comico?) sembra un premio Pulitzer. Quando avete finito con Renzi e vi avanzano spazi sui giornali fatelo qualche articolo sulle stelline cadenti, sennò sembra sempre il 2016. E sono passati 4 anni.

Renzi può non piacere, e a tanti non piace (soprattutto a quelli che non è riuscito ad accontentare fino in fondo), ma c’è un limite: la dignità umana. Si scende così in basso, ma così in basso, tanto da far sembrare Zingaretti e Di Maio degli statisti. Poi vi chiedete come mai l’Italia è un paese di merda? Perché è abitata da gente imbarazzante.

Il governo Renzi ha dimostrato cosa si sappia fare quando si è al governo, ma ora, a mio avviso, vi è Italia Viva, che esprime capacità non solo di governo ma anche, all’occasione, d’opposizione che non fa sconti per nessuno.

Lo sappia chi ci considera ancora rachitici, sta sbagliando: perché stiamo crescendo e perché il vuoto politico creato nel Paese sia, dalla destra che dalle sinistre (più o meno sedicenti), sarà la forza che ci porterà a riempirlo.

Se pensate che sia un bluff, basta solo PAGARE DIMETTENDOSI per vedere!

