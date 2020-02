LA FOGNA, SEMPRE PIÙ MALEODORANTE Soldi per pochi e m**** per tutti. Il web sta diventando sempre più pericoloso. Ma nessuno reagisce.

Nei giorni scorsi la deputata di Italia Viva Lucia Annibali, avvocato, assurta tempo fa (suo malgrado) agli onori della cronaca nera per essere stata sfregiata con l’acido da sicari mandati dal suo ex-fidanzato (procedimento penale concluso con la condanna del mandante a 20 anni di carcere), è stata (ed è tuttora) oggetto di virulenti assalti sui social da parte di anonimi account, che la insultano in ogni modo, arrivando ad inneggiare al suo sfregiatore. Lucia ha reso pubbliche le schermate relative a tali attacchi, mettendole a disposizione delle autorità competenti.

Il motivo di tanta selvaggia virulenza è l’appartenenza della deputata ad un partito piccolo ma scomodo e l’avere proposto emendamenti per rinviare l’entrata in vigore della molto discussa legge Bonafede sul blocco della prescrizione. Emendamenti peraltro bocciati dalla maggioranza della maggioranza, essendo Italia Viva minoranza nella maggioranza (buffo, eh?).

Non è comunque di prescrizione che parliamo (ho già scritto a sufficienza in proposito), ma di nuovo dell’uso criminale della rete e dei social per minacciare, insultare, terrorizzare, bullizzare persone che non hanno nessuna colpa se non quella di svolgere con correttezza e dignità il loro lavoro (ma quand’anche non fosse così, nulla giustificherebbe l’aggressione, l’insulto e la minaccia).

Anche di questo problemaccio abbiamo parlato molte volte; si è detto e scritto dell’anonimato (gli insulti a Lucia vengono da account con nomi di fantasia, ovviamente), della assoluta mancanza di controlli sugli account stessi, sulle varie Bestie che operano sulla rete con fini mai democratici e sempre tendenti alla violenza, alla sopraffazione ed alla disinformazione.

Ma i soloni del web, gli esperti, quelli che sanno tutto di tutto, che conoscono fino in fondo i meandri della rete, si sono già pronunciati, definitivamente, sbeffeggiando e distruggendo qualsiasi tentativo di aprire quanto meno un dibattito su un evidente problema di convivenza civile.

Devo ricordare le minacce ricevute da Liliana Segre, costretta a vivere sotto scorta a 90 anni?

E le migliaia di aggressioni mediatiche che ogni giorno circolano liberamente ed impunite sulla rete?

Non è un problema, hanno decretato i sapienti. Tutte balle, esagerazioni, minimi prezzi da pagare all’immensa libertà di espressione garantita dalla rete. Niente regole, per carità. Chi osa proporre qualcosa viene trattato come un demente, come un troglodita, additato al ludibrio dei liberi naviganti del futuro. I media sono corrivi, annichiliti dalla paura di mettersi contro un mondo che non conoscono ed evidentemente temono, ma che sfruttano perché i clic rendono soldi, eccome se rendono.

Ma nel frattempo i veri padroni della rete, roba degna di George Orwell, ci tracciano qualsiasi cosa facciamo, sanno tutto di noi, forse ci spiano (possono farlo senza difficoltà), condizionano il nostro pensiero, le nostre azioni, il nostro modo di vivere. Senza che nessuno osi dire nulla, perché questa barbarie, che loro chiamano modernità, è funzionale al grande business della rete.

Blogger, youtuber, influencer, provider, nel web normale, nel dark web, nel deep web, sono complici delle peggio porcherie, ma non si può denunciare, pena essere additati al ridicolo da coloro che sanno, coloro che sguazzano in questa fogna maleodorante, traendone evidentemente benefici incontrollati ed incontrollabili.

Provi a proporre provvedimenti, ad aprire almeno un dibattito, a ipotizzare possibili soluzioni? Volano schiaffi, sberleffi, accuse di non capire le reali potenzialità di una rete che intanto garantisce soldi per pochi e merda per tutti.

È francamente intollerabile che questo argomento sia diventato un vero tabù, che nessuno voglia farne una battaglia, che nessuno abbia il coraggio di sfidare i saccenti blogger, influencer o quant’altro, che non hanno paura di sostenere tutto ed il contrario di tutto: “una regolamentazione è tecnicamente impossibile”, ma intanto ci tracciano momento per momento, “è liberticida”, ma intanto ti profilano per venderti ciò che presumono siano le tue necessità e condizionano processi democratici, “è inutile”, ma intanto qualcuno su tutto questo fa profitti giganteschi.

Dovremmo trovare il coraggio per dire BASTA. Stiamo compromettendo una delle invenzioni più influenti di tutti i tempi per ignavia, per pigrizia, per paura di essere in minoranza.

E nel frattempo chi può sfrutta fino in fondo le enormi potenzialità del sistema, nel silenzio generale.

Stiamo andando verso l’assuefazione? Ci stiamo abituando a pensare che non può che essere così? Condannati alla barbarie, condannati al sopruso ed alla sopraffazione?

Fino a quando d’improvviso capiremo che abbiamo bruciato le regole basilari della civile convivenza. E probabilmente sarà troppo tardi.