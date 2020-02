L’ITALIA AFFONDA Chiacchiere invece di azioni, ultimi in Europa (che già non sta tanto bene di suo).

Non c’è niente da fare. Mediamente la classe politica italiana è fatta di idioti, distratti, superficiali e, perché no?, menefreghisti. Su tutta Europa tira un robusto vento di crisi. Persino la Germania deve accettare il fatto che la sua crescita stia andando verso lo zero (noi siamo già sotto). Ma qui il problema vero consiste in quel che ha detto Renzi in Pakistan a sei mila metri di quota, forse anche con una certa carenza di ossigeno.

In un paese normale ci sarebbe una riunione di emergenza del governo (presente anche il Governatore della Banca d’Italia) per decidere il da farsi.

E il da farsi è sotto gli occhi di tutti. Si tira una bella riga nera su quota100 e reddito di cittadinanza, si prendono quei 20 miliardi. Poi, se non bastano, come non basteranno, si prendono alcuni quintali dell’oro custodito dalla Banca d’Italia e lo si dà in garanzia per un prestito internazionale di 50 miliardi di euro. Con quei 70 miliardi si tenta di fare politica economica: sostegni alle imprese esportatrici, taglio del costo del lavoro, aiuto (mirato e urgente) ai più bisognosi, apertura dei cantieri.

Ma forse sbaglio: questo non è un paese normale. È un paese finito in mano a una banda di bambini chiacchieroni (valga per tutti la mitica Lezzi: cozze invece di acciaio, serre invece di altoforni, bambini che corrono sui prati invece di operai che lavorano).

Un paese così, nel mondo super competitivo di oggi, ha perso ancora prima di cominciare a correre. E infatti, in questa Europa un po’rassegnata e triste, abbiamo il privilegio di essere gli ultimi. Proprio gli ultimi.

Ma prima di sera, sono sicuro, arriverà una risposta sferzante di Buffagni a Renzi. E questo dovrà bastarci.

Affonderemo, ma in un mare di chiacchiere.

