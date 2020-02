La crisi di governo potrebbe indebolire l’economia italiana?

Ciò che indebolisce l’economia italiana non è una eventuale crisi ma la mancanza di una visione, di un orizzonte, di una capacità di scelta. Su questo Italia Viva ha dato più idee di tutti. Ricordate quando gli altri volevano aumentare l’IVA? Bene oggi sono usciti i dati del Giappone che ha aumentato l’Iva nell’autunno 2019: dati devastanti, PIL a -6.3% su base annua. Forse non avevamo tutti i torti a bloccare l’aumento dell’IVA. E in ogni caso l’economia italiana si indebolisce quando si fanno scelte anti business, non quando si discute di politica.

Loro possono rinunciare ai nostri voti se vogliono ma noi non possiamo rinunciare alle nostre idee. Perché questa è la bellezza della politica: le idee

Vogliono continuare con lo stillicidio di fake news e dispettucci? Facciano pure. Io non mi arrendo e continuo a stare sempre dalla stessa parte: quella dell’approfondimento, dello studio, della politica. Prenderò forse meno voti, ma non diventerò populista. Mai.

MATTEO RENZI: Che fine ha fatto Italia Shock? Sarà presentato giovedì 20 febbraio, con una conferenza stampa in Parlamento. Ci sarò anche io.

