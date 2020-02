MATTEO RENZI: Perché in queste ore difficili sei andato in Pakistan? Perché andare a sciare sull’Himalaya? Perché avevo preso l’impegno di incontrare il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, il Capo dell’Esercito a Islamabad assieme all’ex premier spagnolo José María Aznar. Un politico degno di questo nome ha anche relazioni internazionali. Se ad altri non capita non so che farci.

Nemo Propheta in patria? Peccato! Ma pare proprio così.Non è la prima volta che Renzi viene invitato in consessi internazionali di diversa natura.E VOI del Governo e altri politici italiani ve lo lasciate scappare? E voi, Giornalisti e Intellettuali non ne parlate?

Voi, Presidente del Consiglio Conte,NIcola Zingaretti,Ministro degli Esteri Di Maio,e altri di voi , Giornalisti e Intellettuali,continuate a combattere ancora questo uomo politico,che fa onore all’Italia, stimato e invitato in tutto il mondo,perché competente e bravo?

Non vi capisco.Mi viene spesso il sospetto che lui vi faccia ombra con la sua competenza, la sua visione larga della politica,la sua ampiezza culturale, la sua bravura e capacità di vedere i problemi e volontà di tentare di risolverli.Nei suoi confronti date a far vedere un senso di inferiorità disarmante;e non sapendo come superarlo vi affannate a nascondere questo imbarazzante sentimento d’inferiorità con la denigrazione ,la sottovalutazione e l’emarginazione della sua persona.Simile trattamento è stato riservato già altre volte,

specie da parte di certi protagonisti della Sinistra,ad altri uomini “bravi”, come Veltroni e Prodi.

Non si capisce perché mai in Italia i bravi debbano avere questo destino debbano essere avvertiti come soggetti che fanno “ombra” ai mediocri e debbano subire questa sorta di ostracismo proprio da parte dei mediocri.Eppure è così.

Tutto questo è meschino e mostra una miseria umana e politica da parte vostra, Presidente Conte, Segretario Zingaretti, Ministro degli Esteri Di Maio, e altri di voi di governo e dell’opposizione, Giornalisti e Intellettuali vari…Vi invito, invece, a non avere paura di un collega bravo,ad apprezzare piuttosto le sue qualità e capacità, ad avvalervi di lui, delle sue idee, progetti e proposte, invece di continuare a isolarlo, denigrarlo. Ne guadagnerete voi e ne guadagnerà l’Italia.

Nemo Propheta in patria? Peccato! Ma pare proprio così. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo