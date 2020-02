Per fare un “partito nuovo” ci vuole un nuovo partito: “democratico nei metodi e finalmente coraggioso nei contenuti”

L’idea è la stessa che promuoviamo da anni. E può funzionare. Vagli a spiegare che il problema non è la formula e tanto meno i contenuti, su cui c’è totale convergenza, ma il metodo e la coerenza fra ciò che si dice e chi sarà chiamato a rappresentarlo. Perché le operazioni che usano volti nuovi per salvare vecchio ceto politico non funzionano più.

Per fortuna. E molti interventi lo hanno chiarito senza infingimenti. Elly Schlein in primis. Partiamo dal senso della parola “Coraggiosa” e non dalla replicazione passiva della lista che porta il suo nome.

Dal senso della parola “rappresentanza” e non dalla sua strumentalizzazione a fini leaderistici. Dalla consapevolezza che nessuno dei soggetti esistenti, nessuna delle esperienze passate è in grado di affrontare questa sfida di rinnovamento e credibilità, che ci chiede da anni il popolo che riempie le piazze ma non le urne.

Sarebbe il caso di rendersi conto, una volta per tutte, che senza una scelta realmente democratica sui progetti e sui rappresentanti, senza i tanti volti nuovi e credibili, senza le tante donne, i tanti talenti che animano le più efficaci esperienze di partecipazione, ma che vengono sistematicamente osteggiati o calpestati da chi siede nelle stanze dei bottoni, non si va da nessuna parte.

Ed è giusto che sia così. Non c’è più potere da salvare in quel campo, solo tutto da ricostruire. Permettete a chi ne ha le capacità di farlo, con il metodo della condivisione e della partecipazione democratica. Senza il quale la Sinistra muore.

Vale anche (e soprattutto) per il PD e il suo segretario Zingaretti:”cambiare tutto”, ma davvero, e senza illusioni di autosufficienza.

È (anche) questo che chiedono le sardine. Prima e a prescindere dai ringraziamenti post-elettorali, che da soli non servono a nulla, se non a dimostrare la debolezza degli attuali partiti. E a noi ne serve invece uno serio, plurale, “eco-socialista”, realmente democratico nei metodi e finalmente coraggioso nei contenuti. MATTEO RENZI. Per l’appunto.

