REGALARE DENARO NON SERVE L’idea che basti distribuire soldi alla gente per far decollare l’economia è una cretinata.

È probabile che siano stati i grillini i primi a mettere in giro la favola che bastasse dare un po’ denaro alla gente per avere il decollo dell’economia. Tu metti soldi in tasca alla gente, loro vanno a comprare nei negozi e l’economia riparte. La cosa, anche se sembra ovvia, non lo è affatto. Se con i soldi che io, Stato, distribuisco, la gente va a comprare iPad o iPhone a ripartire sono le economie americane o cinesi, non quelle italiane e se mi compro una Mercedes riparte quella tedesca.

Quella che sembrava una cosa di puro buonsenso non funziona. E non funziona perché siamo in un’economia aperta, dove tutto si mischia. Oggi è difficile persino capire quanto di italiano c’è dentro una Fiat e quanti componenti vengono dall’estero. Persino dal fruttivendolo, anche se non lo sappiamo con certezza, spesso finiamo per comprare cose che vengono da lontanissimo.

A me un anno hanno offerto dell’uva buonissima e freschissima per Natale. Poi mi hanno spiegato che arrivava dal Brasile.

Ecco perché distribuire soldi alla gente non serve per far crescere l’economia. L’Italia di questi mesi ne è la prova più evidente. In un modo o nell’altro lo Stato ha regalato ai cittadini circa venti miliardi di euro (reddito di cittadinanza o quota 100). Il risultato è che siamo di fatto in recessione.

L’Italia è un paese trasformatore: importa molto e esporta molto. L’unica cosa che conta veramente è che cosa il paese ha da vendere all’estero. Nel 500-600, ad esempio, tutto ciò che di veramente bello (dalle scarpe ai vestititi alle stoffe) circolava per l’Europa veniva dall’Italia. I ricchi, le classi alte, avevano tutto di italiano. Fino all’estremo di quel nobile inglese che per il suo nuovo castello ordinò 300 quadri del Canaletto per le varie stanze.

Oggi ci difendiamo ancora per la moda e per il cibo. Spesso i turisti comprano un po’ di olio italiano da portare a casa. Il paesaggio, purtroppo per loro, non lo possono comprare.

In realtà, anche se non lo si dice apertamente, l’ultima frontiera italiana è il nostro modo di vivere. Una carbonara mangiata in una bella piazza romana o un piatto di pesce in riva al mare pugliese sono lussi che solo questo paese può offrire.

Se poi a questo si aggiunge l’arte, il gioco è fatto. Nell’800 i giovani ricchi nel loro grand tour in Europa passavano sempre per l’Italia. Ambiente e cibo vanno difesi come beni nazionali.

