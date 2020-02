Cerno sceglie Italia Viva: “Io sono garantista. L’esecutivo? In prescrizione”

Senatore Tommaso Cerno, è vero? Ha deciso di lasciare il Pd per andare con Italia Viva di Renzi?

«Sì».

Come mai?

«Sono concettualmente distante dalle posizioni del Pd sulla giustizia, per me temi imprescindibili».

In che senso imprescindibili?

«Che la prescrizione, le intercettazioni, sono temi sui quali non è possibile non schierarsi».

Italia viva su questi temi sta votando con l’opposizione, contro il governo…

«Ripeto, voglio guardare i contenuti. E questi contenuti sono temi fondamentali, che mi hanno spinto a lasciare il Partito democratico. Io appartengo all’area laica socialista e sono naturalmente schierato con i garantisti. Non è possibile accettare un processo eterno, non possiamo accettare queste intercettazioni: come giornalista ne ho avuto a che fare e so bene di cosa sto parlando».

Su questi temi ogni giorno Italia Viva sta dando una scossa al governo Conte, soprattutto a Palazzo Madama , dove è diventato l’ago della bilancia nelle votazioni. Cosa succederà secondo lei?

«Questo governo è già in fase di prescrizione a sua volta».

Cosa intende dire?

«Che questo governo non può durare, mi sembra ovvio. Perlomeno, non può durare se prima non scioglie questo contenzioso fondamentale e divisivo».

