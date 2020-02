Italia Viva aumenta i parlamentari, il piano Zingaretti-Bettini fallisce e Conte adesso è a rischio

Due nuovi ingressi nel partito di Renzi, Rostan (Leu) e Cervo (Pd). Da fonti dem e di Iv viene fuori un racconto diverso dell’ultima settimana: la segreteria dem voleva il Conte ter o il voto anticipato. Ma la corrente di Base Riformista ha sentito “puzza di bruciato”. Attesa per quello che dirà stasera Renzi. Ieri scansata una nuova crisi sulle intercettazioni.

Ai retroscena Italia viva sembra rispondere con i fatti. Alle “certezze” di parlamentari e giornalisti su “molti senatori renziani pronti a tornare nel Pd perché pentiti”, i renziani rispondono con nuovi ingressi: la deputata Michela Rostan in arrivo da Leu e il senatore Tommaso Cerno dal Pd. Il dado di Rostan che per lei è “un ritorno a casa” visto che all’epoca in Campania è stato uno dei motori “a favore del referendum”. Anche per Tommaso Cerno, giornalista ed ex vicedirettore di Repubblica, si può parlare di un ritorno a casa visto che fu Renzi a volerlo in lista.

Con questi due nuovi parlamentari in squadra (30 deputati e 18 senatori) stasera Matteo Renzi, già ieri pomeriggio presente in aula al Senato riduci dalla parentesi pakistana, sarà nel salotto di Vespa a spiegare cosa è successo nell’ultima settimana. E quale è il piano di Iv nel prossimo futuro. Posto che sarebbe impossibile andare a votare prima del prossimo ottobre e che è “tecnicamente difficile” andare a votare prima del 2023, alla guida di Iv restano tre opzioni: strappare e andare all’opposizione provocando la nascita di un nuovo governo con i famosi Responsabili si presume con un diverso premier; lasciare le cose come stanno dopo aver preteso la necessaria attenzione e rispetto al tavolo della aggiunto; restare al governo convincendo anche Zingaretti che la stagione di Giuseppe Conte è finita. Vedremo.

Intercettazioni, caso paradigmatico

Intanto ieri al Senato è verificata una situazione per certi versi paradigmatica dell'impazzimento generale che ha contagiato un po 'tutti i protagonisti sulla scena. L'occasione è stata ancora una volta la giustizia, nello specifico il decreto intercettazioni in votazione oggi al Senato che aumenta la potenzialità dello strumento di indagine e cerca di stabilire un limite alla diffusione di ascolto non pertinente alle indagini. Indiscrezioni varie sono state preoccupate di assicurare che "i renziani gestiti usato anche questo strumento per alzare la posta e destabilizzare". Peccato che stavolta l'inciampo lo aveva creato l'ex presidente del Senato Piero Grasso. Il quale, a nome di Leu, ha presentato un emendamento che indica di usare come prova in un altro procedimento la notizia di reato raccolta ascoltando un'altra persona e per altri reati. In pratica, la pesca micidiale a strascico per cui metti sotto ascolto uno e ne indaghi altri dieci. Per faccende del tutto diverse e slegate. L'emendamento non era stato nè discusso nè concordato con il aggiornato e Iv ha detto no. Il senatore Cucca (Iv), l'uomo che – è il caso di un disastro – al Senato può fare la differenza ha spiegato che non ci sono stati tenuti a valutare una roba del genere. Quindi la votazione sarebbe finita 12 pari e poiché il Senato è assegnato al mondo dove il pareggio vale la sconfitta, la scelta sarebbe andata sotto. Dopo ore di trattative e rinvii, è stata trovata la sintesi: i fatti intercettati "per caso" devono essere "rilevanti" per poter diventare prova in un fascicolo diverso. Oltre i dettagli è la dinamica che conta: Grasso (Leu) ha tentato il blitz in chiave grillina, cioè un po 'giustizialista; Iv si è opposta e il Pd, già poco convinto della prescrizione, si è allineato. Nessuno strappo, quindi. Anche se per tutto il giorno hanno soffiato i venti della crisi di governo. Ma se è stato poco compreso all'attenzione della mozione di sfiducia contro il ministro.

Cambiare prospettiva

Sarebbe stupido parlare di vincitori e vinti dopo il match a tre Pd-Iv- Conte andato in scena nell’ultima settimana all’interno della vincita. “Stupido” appositamente perchè c’è un paese fermo, con 160 tavoli di crisi aziendali aperti e che di tutto ciò che è necessario escludere che di ispiegabili giochi di palazzo. Però dopo una decina di giorni sulle montagne russe è necessario mettere in fila un po ‘di puntini. E cambiare prospettiva. Togliere ad esempio, Italia viva dal centro della scena dove tutti l’hanno collocata per il suo dinamismo di questi giorni, e metterci il segretario di Nicola Zingaretti e il suo Richelieu Goffredo Bettini. Sulla prescrizione Renzi è accusato di voler tutti i costi provocare in cambio di un po ‘di visibilità e di un posto a tavola migliore per il banchetto delle nomine. Lui ei suoi hanno invece rivendicato una battaglia in difesa dei diritti e per una cura a distanza politica: noi garantisti, loro giustizialisti; noi riformisti, loro conservatori.

Ma conviene tornare a giovedì della scorsa settimana quando Renzi ritira i suoi ministri dal Cdm previsti in serata perché scopre che Conte e il Pd in quel cdm hanno intenzione di approvare la riforma del processo penale e la modifica della prescrizione, quel lodo Conte bis che Italy viva giudica peggiore dell’originale.

Gabinetto di guerra al Nazareno

Incrociando fonti di Italia Viva e del Pd, emerge che un cavallo dell'ora di pranzo, quel giorno, Zingaretti che poi ha tenuto una conferenza stampa sul programma – convoca al Nazareno una riunione molto ristretta a cui è presente Goffredo Bettini. L'ordine è secco: "Drammatizzare il più possibile la situazione per arrivare alla crisi addebitandola a Matteo Renzi". A lato, contemporaneamente, è garantito al premier la permanenza a palazzo Chigi in base a due scenari. Il primo: "Grazie ad un numero di senatori Responsabili" – stavolta in senso positivo – "in grado di garantire la fiducia e la navigazione indisturbata della legislazione dopo aver messo ItaliaViva". Il secondo, più estremo: Conte viene convinto, già da tempo e sulla base di numeri e rilevazioni, che potrebbe presentarsi alle elezioni con una propria lista. "Se Monti ha preso il 9 per cento – gli viene detto – tu puoi andare tranquillamente oltre il 10" è l'argomento persuasivo degli emissari del Nazareno consegnati al premier. Al qualche sarebbe stato rappresentato questo scenario: Pd tra i 20 e il 25%; M5s al 10 e lista Conte altrettanto. Percentuale di consentire alle forze di centrosinistra, nel voto di settembre-ottobre, con il Parlamento ridotto di un terzo (600 invece di 945), di vedersela con la destra di Salvini e Meloni. Si andrebbe a votare con questa legge elettorale. E Matteo Renzi sarebbe spinto nella metà campo del centrodestra.

L’attacco di Conte

Nel giro di un paio d'ore – siamo sempre a giovedì della settimana scorsa – Conte telefona al Presidente della Repubblica e comunica che ha fatto un attacco senza precedenti a Matteo Renzi colpevole di "bloccare l'intervento di governo" e di "creare sempre pretesti per tariffa polemiche ". Dirà infatti che "l'assenza delle ministre è ingiustificata", che ItaliaViva fa "un'opposizione aggressiva e maleducata" e che, tra l'altro hanno votato (l'opposizione del Milleproroghe) con le opposizioni (per ottenere il proroga della prescrizione Bonafede), "L'assenza delle ministre dal Consiglio dei ministri sarebbe ingiustificata e pretende un chiarimento politico". E'l'anticamera della crisi di governo. Renzi Risponde via Facebook: "E perchè ingiustificata la nostra assenza? Noi stiamo per l'appunto marcando una posizione politica. Sulla prescrizione non possiamo buttare al macero le nostre idee ei nostri principii quando tutti, avvocatura e magistratura, ci danno ragione ". Ma il tema, come sa bene Renzi, è politico. E quindi, dice a conte, "se ci vuoi buttare fuori, prego, fai pure, ma poi non hai i numeri. Se credi di sostituirci con i Responsabili, allora cambi aggiunti, comunque c'è una crisi, e si arriva al Conte ter. Del resto sei bravo a cambiare maggioranze. Lo hai già fatto ". I 5 stelle non sono del tutto informati di questo sconquasso. Lo è certamente Rocco Casalino a cui in effetti "scappa" il file audio in cui garantiamo i giornalisti: "Ci sarà il Conte ter".

Qualcosa non va

Venerdì mattina i giornali titolano “Vine giù tutto”. E però non succede. Qui la ricostruzione prevede più ipotesi: i Responsabili non si fidano e non escono allo scoperto; i 5 Stelle non erano del tutto informati e ordinati di quello che stava succedendo e, soprattutto, dello scenario che li vedeva visti schiacciati a sinistra (non è un caso la piazza di sabato cambia messaggio e diventa “mai alleanze con il Pd”). Soprattutto emerge una dinamica interna al Pd. Quel pezzo di partito che fa capo a Base Riformista, a Guerini, Lotti, di recente anche Minniti, comincia a sentire puzza di bruciato. Il sospetto è che nei piani di Zingaretti e Bettini è anche l’intenzione di “ridimensionare fortemente il componente degli ex renziani approdati a Base Riformista”, quali sono anche i “torto” di forti, di allargare il consenso soprattutto al nord, di iniziare ad essere competitivi e insidiosi all’interno del partito. Di avere buoni leader come il sindaco Sala a Milano, Gori a Bergamo, Valeria Mancinelli a Ancona, lo stesso Dario Nardella a Firenze. Lo stesso Bonaccini è collocabile più in Base Riformista che non tra la segreteria che sembra sospettare da parte degli ex renziani un tentativo di scippo del partito. Dinamiche interne, appunto, tipico delle storie del Pd. E del centrosinistra. Fatto sta che passano venerdì e sabato e “il crollo” previsto non c’è. Lo stesso Bonaccini è collocabile più in Base Riformista che non tra la segreteria che sembra sospettare da parte degli ex renziani un tentativo di scippo del partito. Dinamiche interne, appunto, tipico delle storie del Pd. E del centrosinistra. Fatto sta che passano venerdì e sabato e “il crollo” previsto non c’è. Lo stesso Bonaccini è collocabile più in Base Riformista che non tra la segreteria che sembra sospettare da parte degli ex renziani un tentativo di scippo del partito. Dinamiche interne, appunto, tipico delle storie del Pd. E del centrosinistra. Fatto sta che passano venerdì e sabato e “il crollo” previsto non c’è.

L’ultima carta

Si arriva così a domenica. Quando Goffredo Bettini svela il progetto e le ammette che è il caso che “la componente renziana lasci la combinazione che tanto il Pd è pronta ad allargare ad altre forze e soggetti”. E ‘l’ultima chiamata possibile. L’ultimo tentativo per arrivare al Conte ter o arrivare ad un voto in autunno che comunque i costituzionalisti arrivano Stefano Ceccanti, deputato dem, ritengono “impossibile” perchè “chiunque provi a buttare giù il governo non ce la fa e rischia di restarci sotto, di indebolirsi, perché nessuno è in grado di convincere i parlamentari a fare i kamikaze ”. Cioè chiudere la legislatura e andare a votare per un Parlamento ridotto di un terzo dopo il 29 marzo e dove pochi degli attuali eletti troveranno posto.

Lunedì mattina annunciato dalla segreteria dem può dirsi fallita. I responsabili non saltano fuori, il che non vuol dire che non ci siano. Soprattutto abbiamo scoperto ad uscire allo scoperto i dubbi di quanti sono Delrio, Guerini, Martina e gli ex renziani sentono puzza di bruciato e fanno trapelare una certa insofferenza verso Bettini. E quindi Zingaretti. Lunedì Franceschini e Guerini riprendono a fare i pontieri, “è giusto dare un’altra possibilità a Renzi”, detto in alcune interviste. Ieri il capogruppo al Senato Andrea Marcucci, ex renziano di ferro, ha detto: “Bettini sbagliati, altrimenti ragionare nell’ottica della sostituzione mi impegnerei a rendere attrattivo questo governo per altri parlamentari di area moderata”.

Lunedì sera l’Operazione Bettini, qualcuno l’ha chiamata “del ragno”, può dirsi conclusa. Nel senso fallita. E la posizione più a rischio, questo punto, è proprio quella di Conte. A cui potrebbe restare in mano il cerino di questa incredibile settimana. In politica i ribaltamenti di fronte possono essere pentiti e inaspettati. Soprattutto per chi in fondo politico non è e non ha dietro un vero partito.

