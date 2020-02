La Renzata SCRIVONO LA SOLITA ACCOZZAGLIA GIORNALISTICA.

Renzi prepara lo show a Porta a Porta. Detterà le sue condizioni sull’economia per terremotare Conte. E annuncerà la proposta del “Sindaco d’Italia” per far saltare l’accordo sul proporzionale

Queste testatae, insieme a tante altre in verità, stà facendo di tutto per far apparire Renzi come uno showmen capace solo di spettacolizzare tutto mentre tutti gli altri si occupano di cose serie.

Niente di più falso e di meno veritiero. Poche, pochissime volte mi è capitato su questa testata, ed in moltissime altre in verità, di leggere una analisi profonda sui motivi del dissenso di Italia Viva sui temi proposti dal M5S sulla giustizia e sulla deriva antidemocratica a cui ci sta portando il movimento sfascista dei pentastellati.

Lo dico e lo ripeto: Salvini è un personaggio pericolosissimo e forse si sarà fatto anche bene stopparlo con l’attuale governo (cosa che non mi convince affatto). Ma Salvini, benché pericoloso per una sua profonda ignoranza delle procedure democratiche, è a capo di un partito, la Lega, che ha profonde radici nel tessuto produttivo del Nord e che proprio per questo, prima o poi, a Salvini sarà dato il benservito.

Il M5S no! E’ un movimento che è nato e cresciuto nell’idea della sovversione e che a tale idea non ha mai rinunciato. Tutto, ma proprio tutto quello che fa il M5S sta facendo scivolare il nostro paese verso una dittatura populista che trova la sua legittimazione nella cosidetta democrazia diretta (da pochissimi).

E ancora una volta, una furiosa avversione verso un politico intelligente che sa mostrarsi all’altezza del proprio compito, sta aiutando questo movimento, benché fortemente ridimensionato dalla volontà popolare che mostra di essere più intelligente della propria Intellighenzia, a raggiungere i propri fini destabilizzanti. Evidentemente in pochi hanno capito che ciò che sta succedendo oggi è frutto di quanto successe in quel famoso 4 dicembre 2016.

L’Italia è un paese che divora i propri figli migliori. O li fa scappare altrove.

Renzi ha governato il paese per tre anni, credo il terzo più longevo della storia della repubblica, è stato un ottimo governo lo dicono i numeri, lo raccontano per comparazione le sceneggiate che lo hanno preceduto e quelle che stiamo vivendo; i guastatori sono altri, sono quelli che, consapevoli, hanno portato al governo Salvini e i 5S pur di liberarsi di Renzi che ha tutto il diritto di condurre la sua battaglia politica, liberare la sinistra italiana dalla dottrina che la pervade, renderla contendibile ai diversi pensieri che la abitano un’impresa titanica la ditta è tosta tanto.

