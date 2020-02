E! Il premier Conte annuncia una “cura da cavallo per il Paese”: “Al lavoro come se fossimo in emergenza nazionale”

Quanto poi alla cura da cavallo, dopo quasi due anni che conte sta al governo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sarebbe da fare una petizione per chiedergli di non fare niente che di danni ne ha fatti fin troppi.L’economia non si gestisce da principianti o incompetenti.Che è da cavalli o cura dimagrante sono rimedi stupidi era meglio prevenire che curare Conte non sa come è una stalla e propone cure da cavallo .Unica cura è per il paese di andare a casa subito e poi rispondere per i danni creati non solo Conte anche M5S .

Perché dopo aver contribuito con tutte le forze a sfondare le finanze pubbliche per distribuire soldi inesistenti a scansafatiche giovani e pensionabili per decreto, dopo tutto il sudore versato per cambiare le regole unilateralmente agli investitori per cambiare il capitalismo, in seguito alla nascita di carrozzoni tipo Ilva o Alitalia per socializzare le perdite e voltato pagina sull’anno bellissimo del moccioso napoletano e il cinghiale lumbard – Conte si accorge di essere in emergenza economica. Scommettiamo che istituirà l’ennesimo cavolo rotondo con personaggi ad altissimo livello di competenza, dove si discuterà, si dicuterà, si discuterà…

Conte è come Zelig. Assume nuove forme a seconda delle circostanze. È stato un fascioleghista grilloide, si è infilato tra le lenzuola con Zinga, ora fa il riformista rivoluzionario.

Bellissima opportuna e urgente l’ idea di Giuseppe Conte! Evviva! Ma quelle cose che vuole fare lui (la cura da cavallo) si possono fare solo con un governo di salvezza nazionale o di unità nazionale; che al momento non mi pare proprio possibile, per il clima antidemocratico e alquanto mediocre esistente. Se mi sbaglio fatemi saper il perchè.

Cura da cavallo? chi lo dice un asino? Il Paese è dissanguato da un fisco criminale che uccide il lavoro, è responsabile di un numero impressionante di suicidi, è causa di una fuga all’estero di oltre 200mila persone ogni anno, ma i politici si arricchiscono.

Avevo visto lungo definendolo Cammello CONTE questo si crede Furbo, cambia opinone come cambia il pericolo..prima a firmato decreti sicurezza e chiuso i Porti con Salvini..caduto salvini ora azzera i decreti e apre i porti, e ora riparte con Renzi…prima lo attacca ora lo anticipa e parla in maniera bonaria…e’ MATTARELLA SOGNI D’ORO!!!!! e chi ne pagherà le conseguenze il popolo (BUE ) ITALIANO!

E se dinanzi a questa supposta emergenza nazionale, per superare la quale Conte prescrive una cura da cavallo, qualcuno gli dicesse che a gestirla dovrebbe essere un altro, magari concordato dalla stragrande maggioranza delle forze parlamentari, lui, Conte, cosa deciderebbe di fare?

Lui, Conte, sono sicuro parlerebbe di proposta strumentale, inutile e dannosa per gli interessi nazionali.

E già, perché lui, Conte, come ha sempre pensato, si identifica come l’unto del Signore chiamato tra il popolo a portare il popolo eletto(re) verso la terra promessa. E lui, Conte, mai si metterebbe contro il Signore Dio suo che lo ha chiamato a svolgere cotanta missione.

Così si manifesta la potenza del Signore : far prescrivere una cura da cavallo da un autentico asino.

L’annuncio “cura da cavallo per il Paese” Conte la fa perché sente il fiato sul collo di Renzi, altrimenti la cura sarebbe quella del tiriamo a campare. Ma non mi importa per quale motivo lo faccia, basta che la faccia sul serio. ultima modifica: da

