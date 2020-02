Basta stare al gioco di questi coglioni saturi di odio e potere.Il mondo fuori da noi corre. Le sfide del futuro richiedono un Paese capace di decidere.

A questi topi di fogna( senza offesa per i topi)da qualcuno ha dato visibilità,e ancora c’è chi li coccola e afferma che il razzismo non esiste ,che il fascismo è finito nel 45, che questi ed altri villipendi di questo tipo,sono opera di stupidi o di goliardate,,che inneggiare al fascismo è un pensiero e non un reato,e tante altre nefandezze simili,questi sono quelli che li foraggiano,e li coprono ma! Siamo così tonti da non capirlo? O è invece per calcolo politico che molti coprono gli occhi?Italiani brava gente?negando l’evidenza non credo proprio che lo siamo