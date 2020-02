I MAGNIFICI 100 Cento commissari possono far ripartire l’Italia, con pieni poteri. Dove trovarli.

Della recente intervista di Matteo Renzi si è voluto sottolineare soprattutto la richiesta di nominare il sindaco d’Italia. E è rimasta un po’ in ombra l’altra proposta: quella di nominare 100 commissari straordinari, con pieni poteri, per aprire subito 100 cantieri e rilanciare l’economia.

Ho già raccontato altrove che Cavour fece largo ricorso ai commissari straordinari, e con molto successo. Oggi si può fare, ma in fretta.

Penso che Milano dovrebbe dare l’esempio, offrendo come possibile commissario il sindaco Beppe Sala. Sala era un manager, fu chiamato quando l’Expo stava affondando, esponendo il paese a una figura tremenda. In pochi mesi Sala rimise in piedi l’Expo, trasformandolo in quel successo internazionale che tutti hanno riconosciuto e che ha cambiato anche l’immagine di Milano nel mondo.

Credo che Milano potrebbe privarsi per qualche mese di Sala.

La stessa cosa dovrebbe valere per altri casi: credo che le regioni del nord potrebbero fornire almeno una quarantina di ottimi sindaci-commissari straordinari. Per il resto si può pescare nella pubblica amministrazione, fra prefetti in attività o appena andati in pensione una quarantina di Lamorgese si dovrebbero trovare.

Senza trascurare l’esempio della Cina, che anni fa, dovendo procedere alla propria industrializzazione in fretta, importò uno stock di manager tedeschi appena andati in pensione, conferendo loro amplissimi poteri: eccovi 200 operai per fare una fabbrica di biciclette, se non vanno bene, ce lo dite e domani ve ne mandiamo altri 200.

I “magnifici 100” si possono trovare insomma. Più difficile reperire i fondi. Non credo a Renzi quando dice che ci sono 130 miliardi da spendere, chissà chi se li è già spesi.

Ma non è un problema. Ho già proposto e ripropongo una soluzione: si prendano alcuni quintali di oro della Banca d’Italia e li si offra come garanzia per un prestito internazionale: “Emergenza Italia”.

La cosa importante, però, è che questi 100 commissari abbiano pieni poteri e non debbano passare il loro tempo a litigare con le belle arti o altri funzionari. Sono sicuro, inoltre, che i grandi studi di architettura e le grandi società di costruzioni, tipo Salini, saranno disposti a dare una mano.

Già la prossima settimana i primi cantieri potrebbero essere aperti.

Tutto si gioca sui poteri. Ricordo come fosse ieri il generale Dalla Chiesa, nominato prefetto di Palermo in teoria con pieni poteri. Una settimana dopo mi telefona e dice: guardi che qui i pieni poteri non me li danno, mi hanno lasciato solo. La mafia lo ha capito e mi ammazzerà. Cosa successa pochi giorni dopo.

Insomma, i pieni poteri devono essere pieni. Si farà qualche errore, pazienza. Adesso, l’importante è far ripartire l’Italia.

Certo, sarebbe bello avere Renzi al posto di Conte.

