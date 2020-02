Il Pd attacca Renzi: “Da lui guerriglia insopportabile, dica se vuole Salvini” Una nota di fuoco di Michele Bordo, vicecapogruppo Pd alla Camera: “Renzi ha votato di nuovo con la Destra in Commissione Giustizia, non tollereremo questo atteggiamento ancora per molto”

Michele Bordo, vicecapogruppo del Pd alla Camera, ha rilasciato una nota velenosa contro Renzi, riferendo che “poco fa in Commissione giustizia alla Camera Italia Viva ha votato ancora una volta insieme alle opposizioni, compiendo l’ennesima provocazione nei confronti del Governo. L’emendamento della maggioranza alla legge Costa è passato per un voto e solo grazie alle assenze di due colleghi del gruppo misto. Questa guerriglia quotidiana di Renzi è diventata ormai insopportabile perché mina alla base la tenuta del Governo, con il rischio di conseguenze pesanti per il Paese. Una cosa è certa: in questo modo è davvero complicato andare avanti. Italia Viva chiarisca subito la sua posizione perché non è possibile stare contemporaneamente all’opposizione e al Governo. Per quanto ci riguarda non saremo disponibili a tollerare ancora per molto questa situazione. Renzi si assuma le responsabilità di fronte al Paese se ha deciso di favorire il ritorno di Salvini e della destra”.

La proposta di legge del forzista Enrico Costa mirava a bloccare a sua volta la riforma Bonafede sulla prescrizione.

