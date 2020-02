In questo articolo, non una parola di politica. Anche se Renzi ha presentato un’agenda chiara e piena di idee. Agli scribacchini di HP interessano solo le polemiche.

https://www.huffingtonpost.it/entry/matteo-renzi-non-moriro-grillino_it_5e4d6e80c5b6db2590216862?zuj&utm_hp_ref=it-homepage Renzi non passa il Rubicone.Attacca Conte e Reddito di cittadinanza, minaccia di sfiduciare Bonafede a Pasqua. Ma non va fino in fondo. E lancia l’idea del “Sindaco d’Italia” tramite governo istituzionale A leggere i commenti si capisce perchè l’Itaia non è ancora uscita dal medioevo. L’odio è quello che unisce gli italiani frustrati , identifiare un nemico li fa sentire qualcosa in questo mondo che mercifica tutto. Non sanno e non capiscono ma non fa niente , almeno Renzi i fa sentire vivi. Per avere un progetto politico dovremo aspettare Carlo V o gli Aragonesi, vediamo cosa dice il papa. Matteo Renzi si conferma il migliore di tutti . E poi ha un grande pregio : Dice quel che pensa . E ci indovina sempre o quasi . “Per me la soluzione è elezione diretta del presidente del Consiglio.”.

Perfetto, concordo pienamente, è l’idea che lanciò anni fa Mariotto Segni, estendere al Governo il modello delle Regioni/Comuni.

Certo, occorre lavorare bene, per porre gli opportuni pesi e contrappesi, prevedere una legge elettorale uninominale, un modo diverso di elezione del Presidente della Repubblica, Consulta etc.

Ma questa sarebbe la strada per semplificare le nostre istituzioni, renderle efficenti senza diminuire il potere di rappresentanza.

Se ci sarà una raccolta di firme, bene venga.

Visto che Renzi è in assoluto uno dei più grandi politici italiani unico ad essere chiamato in tutto il mondo per fare conferenze i vostri commenti la dice lunga sulla vostra diciamo capacità di valutazione…. visto che viene chiamato a tenere conferenze in tutto il mondo , non mi pare che di maio o salvini o meloni o zingaretti possano dire altrettanto..livore livore livore frustrazione per le qualità altrui, paura per i limiti dei vostri leader ovviamente nessun commento nel merito da parte Vs perché come al solito non c è partita non tanto per meriti di Renzi ma per pochezza dei vostri rappresentanti ammesso che esistono perché sapete solo vomitare

COMUNQUE! Da statistica del sole 24 ore il governo Renzi è stato il migliore degli ultimi 10 anni , con il referendum avremo oggi un governo che governa.. viene chiamato in tutto il mondo per fare conferenze mi sembra che nei tuoi giudizi tu sia un tantino prevenuto..ORA! Il problema del governo è che l’economia è ferma, e non hanno idea di cosa fare. Dopo l’Emilia il PD poteva e doveva dare una sferzata, cosa che si stenta a vedere e sembra ancora un governo a trazione 5 stelle, che diciamocelo non è più maggioranza nel paese. Renzi sta saltando via dalla nave, prima che questa affondi, solo che ha scelto il tema sbagliato per farlo.

In questo articolo, non una parola di politica. Anche se Renzi ha presentato un’agenda chiara e piena di idee. Agli scribacchini di HP interessano solo le polemiche. ultima modifica: da

