LA TURCHIA HA PROMESSO ALLA RUSSIA UNA GUERRA SU LARGA SCALA IN SIRIA. UN BLUFF DI ERDOGAN?

E in Libia ? Ricordo che la fratellanza salafita è quì rappresentata sotto forma di ucoi

– Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato una risoluzione in merito al cessate il fuoco in Libia. In che misura tale regime è rispettato e perché il maresciallo Haftar rivendica la liberazione di Tripoli?

– Il problema del regime del cessate il fuoco è il seguente. In sostanza, non abbiamo nessuno con cui dialogare sulla questione. Al conflitto prendono parte attori molto diversi fra loro, ognuno con i propri interessi. Alcuni di loro sono mercenari stranieri. Altri sono stati portati dai turchi dalla provincia di Idlib, altri ancora sono venuti da soli: e purtroppo si tratta di fondamentalisti siriani. Non cesseranno il fuoco: in fondo, sono venuti per guadagnare soldi dalla guerra. Sono pagati in dollari e per soldi sono disposti a fare qualsiasi cosa. Il destino della Libia e del suo popolo non rientrano nei loro interessi. La questione riguarda più la sicurezza che la politica. Pertanto, l’efficacia del regime del cessate il fuoco dipenderà dall’eliminazione dei terroristi e dei gruppi armati nel Paese.

– Alla fine di marzo verrà eseguito un controllo sul rispetto dell’embargo sulle forniture di armi alla Libia. In che modo questa attività influenzerà l’operato dell’Esercito nazionale libico? Tale controllo sarà eseguito in maniera corretta?

– Lo spero. I turchi e i loro partner qatarioti stanno vendendo armi ai mercenari. Senza le forniture di armi sarà possibile liberare il popolo libico dai gruppi armati clandestini e dai crimini che questi perpetrano. È proprio questo che vogliamo, la libertà.

– È a conoscenza della situazione che interessa i mercenari rimbalzati dalla Turchia in Libia? Sono stati catturati militanti di origine siriana o turca?

– Migliaia di mercenari sono stati portati dalla Turchia in Libia. E per di più a spese dei libici. Lo stesso governo non riconosciuto lo ha fatto. A loro non importa chi sono le persone che agiscono o quale prezzo sia necessario per prendere il controllo. Commettono crimini ogni giorno, sia a Tripoli che altrove nel nostro Paese. Questo governo spesso cattura cittadini di altri Paesi, fra cui cittadini russi. Chiediamo, quindi, sia alla comunità internazionale sia alla Federazione Russa di revocare il riconoscimento a questo governo. È quantomeno bizzarro intrattenere rapporti con chi sovvenziona mercenari nel proprio Stato e cattura persino cittadini di altre nazioni. Sempre a proposito di mercenari, ci tengo ad aggiungere che ne abbiamo catturati sia di turchi sia di siriani. Inoltre, la maggior parte di loro stanno tentando di entrare clandestinamente in Europa tramite il Mediterraneo. Molti di loro ci stanno riuscendo. Questo costituisce una potenziale minaccia per la parte europea.

– Continuiamo a parlare dei Paesi vicini. Cosa fa Il Cairo, dal canto suo, per la Libia?

– L’Egitto sta profondendo sforzi politici volti alla risoluzione della crisi libica; il governo egiziano sta seguendo molto da vicino gli eventi in Libia ed è pronto all’azione. Il nostro rapporto con l’Egitto si basa sul rispetto reciproco e sulla condivisione di valori.

– Come valuta il ruolo della Russia nella risoluzione della crisi libica?

– La Russia è un importante attore a livello regionale, nonché membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Naturalmente, la Russia svolge un ruolo positivo nella risoluzione della crisi. Inoltre, la Russia non vanta un passato coloniale nei Paesi arabi, e crediamo che le relazioni di lunga data tra i due Paesi consentano alla Russia di svolgere un ruolo chiave nella risoluzione della crisi. Di questo siamo lieti. Ma quando parliamo del ruolo della Federazione Russa, non parliamo di interventi militari o forniture di armi. La Federazione Russa è prima di tutto un mediatore chiave sul fronte politico e diplomatico. Quando la Libia tornerà a essere uno Stato di diritto con un’economia e una politica stabili, non dimenticheremo l’assistenza fornita da tutti i Paesi che stanno contribuendo alla risoluzione del conflitto. In prima linea, vi è sicuramente la Russia. Prevediamo di dare la priorità a questi Paesi in sede di stipula di importanti accordi e progetti strategici.

Spero che del bordello turcoide chiamato ankara, che occupa illegalmente l’Asia Minore, non resti nulla di più alto di venti centimetri!

Consiglierei Russia e Iran, nel caso una guerra diretta sia inevitabile, di replicare le azioni del generale bizantino Belisario contro i Vandali …

LA TURCHIA HA PROMESSO ALLA RUSSIA UNA GUERRA SU LARGA SCALA IN SIRIA. UN BLUFF DI ERDOGAN? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo