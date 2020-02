NEMMENO UN CAFFÉ Il taglio dei parlamentari comporta 81 milioni di risparmio, poco più di un euro a testa.

Liberiamoci rapidamente di questa sciocchezza del taglio dei parlamentari. Si voterà il 29 marzo, e sarà un tripudio. Dopo oltre 10 anni di polemiche contro la casta, finalmente gli italiani ne potranno mandare a casa un pezzetto. Si tratta, come si sa, di una delle tante iniziative propagandistiche dei grillini. In questo caso anche più stupida e inutile del solito. L’unica cosa che cambia è che si risparmieranno 81 milioni all’anno, poco più di un euro per italiano: non ci sta nemmeno un caffè. Per festeggiare in pizzeria con la fidanzata, bisognerà mettere mano al portafoglio. Tutto qui. In attesa della prossima trovata pubblicitaria. Inutile come questa.

