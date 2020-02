Dunque al presidente del Consiglio diciamo: “Presidente, la palla tocca a te”. Noi non abbiamo aperto la crisi, noi però alle nostre idee non rinunciamo. Tu puoi cambiare maggioranza, caro presidente del Consiglio. Lo hai già fatto, del resto. Sai come si fa. Quello che non puoi dire è che noi siamo opposizione maleducata, perché se lo siamo voi non avete la maggioranza. Se voi volete fare un’altra maggioranza, non ci metteremo di traverso. Vi daremo una mano. Ma non saremo mai tra quelli che per tenersi uno sgabello rinunciano alla dignità e a un principio.

L’idea, giustissima, dei 100 commissari è stata in pista per 24 ore, forse anche meno. Adesso, se ne sono già tutti scordati e si occupano di altro: sostituire Conte a Palazzo Chigi. A che cosa possa servire tutto ciò non si sa. Conte era stato designato dai grillini, vincitori alle ultime elezioni. Oggi sono morenti, ma dispongono ancora di un fortissimo gruppo parlamentare. E se dovessero designare, dico per esempio, un Buffagni, riderebbero anche gli eschimesi.

Intanto, anche se il ministro Gualtieri dice di non vedere segnali di recessione, la crescita italiana si sta avvicinando pericolosamente allo zero e il coronavirus certo non aiuta.

Conte, come al solito, ha appena promesso misure shock: peccato che in cassa non abbia nemmeno un euro. Quindi farà dei discorsi: datevi da fare, la patria lo chiede.

Potrebbe, ma non lo farà, nominare i primi tre commissari per le opere più urgenti. Meglio stare sul vago e fare discorsi, quelli gli vengon bene. Ormai è diventato uno specialista.

Insomma, la recessione incombe, ma la combatteremo a chiacchiere.

CHIACCHIERE PER SPAVENTARE LA RECESSIONE Conte ha promesso misure molto forti, ma non ha un euro. Farà un discorso. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo