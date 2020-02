Coronavirus, la Regione LOMBARDIA ai cittadini “Rimanete a casa”

Chiusi bar, ristoranti e scuole “almeno fino a domenica”. A annullato il Carnevale, scuole chiuse fino al 25 febbraio.

“Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali”. Questo è l’invito dell’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, dopo i casi di coronavirus nel lodigiano. Lo stesso invito è stato fatto anche ai cittadini di Casalpusterlengo, il paese dove lavora il 38enne contagiato, “in via assolutamente precauzionale”.

Dico – secondo LOGICA – che prendere precauzioni su una persona che PER DUE VOLTE è risultato negativo al virus è in netto contrasto con il fatto di decidere che 2.500 provenienti dalla Cina si autoregolino sulla quarantena. O il virus è pericoloso o non lo è, due pesi e due misure è da buffoni.

HO! Girato il mondo per lavoro e credo che a noi italici la cosa stia sfuggendo di mano. Ora si scopre che il paziente zero non è stato contagiato dal corona virus ma intanto mettiamo im quarantena un intero territorio. Oggi arrivo da Hannover via Francoforte e tutta questa fobia a Francoforte dove passa tutto il mondo, non l’ho vista. E non è che i tedeschi siano più faciloni di noi. Esiste un problema, va gestito nella maniera corretta ma questo, forse, è troppo… Atterro a Linate e trovo volontari che mi misurano la febbre… se fossi stato contagiato in queto ipotetico viaggio, i sintomi li avrei dopi 14 giorni… boh… non lo so… mi da l’idea che stiamo sparando ad una formnica con la bomba atomica.

Viviamo in un mondo iperconnesso, è normale che succedano queste cose. La gente viaggia, le merci viaggiano veloci. Vi conviene abituarvi all’idea o i prossimi anni ve li vivrete molto molto male.

Purtroppo i RAZZISTI nostrani hanno aperto “la caccia al Cinese”, senza pensare che non era “il Cinese” il problema, soprattutto quelli che la Cina “l’hanno vista solo su Google maps” (cit.) ma quelli che, a prescindere dalla nazionalità, erano transitati per zone a rischio. Ma per i RAZZISTI nostrani va bene ghettizzare tutta la comunità cinese, anche i bambini ed anche quelli non coinvolti. Guai però a coinvolgere un italiano che ha viaggiato da quelle parti.Il problema è che dato che c’è il blocco dei voli, chi rientra dalla Cina lo fa passando per altri paesi, per cui nemmeno si viene a sapere. Sarebbe stato più intelligente, limitare – non abolire – i voli e monitorare tutti quelli che entrano.MA! Questo la dice lunga sul senso civico degli italiani: i cinesi rientranti dalla Cina si sono messi in auto quarantena, l’italiano se ne va bellamente a cena. Non c’è altro da aggiungere.Ma io non colpevolizzo nessuno, esprimo una considerazione magari un po’ azzardata ma sicuramente vicino alla verità. E! Mi domando se c’è in italia il reato per procurato contagio e, speriamo di no, epidemia. Chi ha dato il via a tutto era da poco rientrato dalla Cina dopo che il can can era già scoppiato ed, evidentemente, non ha preso nessuna precauzione prima di rimettersi in circolo……viviamo in un mondo sempre più abitato da “stupidi”..!!! questo signore, con questo virus di origine cinese in pieno sviluppo, va a cena con un amico rientrato da quel Paese…!!! a mio avviso il più stupido è quello rientrato dalla cina che non ha sentito il dovere di starsene tranquillamente a casa per un paio di settimane e poi l’amico che, pur sapendolo non glielo ha consigliato, ma addirittura è andato a cena con lui….!!!… come sempre conta certo il destino ineluttabile ma l’intelligenza e la capacità di prevedere giocano ruoli fondamentali nella storia dell’umanità!!!!!

