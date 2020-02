I grillini devono scomparire dalla faccia della terra. Cacciati, incalzati, perseguitati e dispersi. i loro servi piddini svergognati, emarginati.

Le Società a responsabilità limitata sono società di capitale. Al contrario delle società in accomandita semplice che sono società di persone. Nelle S.r.l. i soci rispondono solo del capitale versato. Nelle S.a.s. i soci invece rispondono solidamente, cioè in soldi e illimitatamente. Con tutti i beni che ha: casa, risparmi, azioni, assicurazioni.

Il pessimo Bonafede ha messo mano anche a questo. Dal 15 agosto, quando gli italiani saranno in ferie entrerà in vigore una sua legge che cambierà questo stato di cose.. Nelle Srl in crisi i soci non risponderanno più del capitale versato; 1.00, 10.000, 100.000 € ma di tutti i beni che posseggono. La quasi totalità delle piccole e medie imprese italiane sono rette da S.r.l., pensate che resteranno in Italia a rischiare di essere spolpati vivi?

Bonafede va arrestato per attentato all’economia nazionale.

I grillini devono scomparire dalla faccia della terra. Cacciati, incalzati, perseguitati e dispersi.E i loro servi piddini svergognati, emarginati.

