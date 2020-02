Marco Travaglio a Otto e mezzo, insulta Renzi in ogni modo: “Mitomane, lo prendevano in giro da piccolo?”Il giornalismo è una dittatura o si sparla di Renzi o non sei invitato!

Pessimi attori di un copione già scritto. Mestieranti

La fiera degli insulti contro Matteo Renzi. Il re della “festa” a Otto e mezzo è Marco Travaglio, che lascia a bocca aperta anche la padrona di casa Lilli Gruber (mai tenera con l’ex premier) per la violenza dei suoi attacchi politici e personali. Già in prima pagina sul Fatto quotidiano il leader di Italia Viva era stato paragonato, in una clamorosa vignetta firmata Vauro, a un “testicolo” che fuoriesce dai pantaloni del premier Giuseppe Conte.In diretta a La7, il direttore rincara la dose e scende nel dettaglio: “Renzi è un mitomane molesto, lo prendevano in giro da bambino? Ieri (in studio da Bruno Vespa a Porta a porta, ndr) è stato uno spettacolo penoso, è diventato un caso umano”. Più chiaro di così…

