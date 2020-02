Con la crisi 2008-2013 si sono persi il 33% degli investimenti e da allora ne abbiamo recuperati solo poco più di un terzo.

Senza investimenti, l’economia non cresce, non crea lavoro, non da sviluppo e non crede nel futuro.

I governi della scorsa legislatura, hanno stanziato decine di miliardi per provare a far ripartire gli investimenti pubblici. I risultati non sono stati quelli sperati. Questo perché non è la mancanza di risorse il vero problema degli investimenti pubblici, ma la scarsa capacità di spenderle.

L’eccesso di burocrazia sta letteralmente uccidendo tutte le fasi della realizzazione delle opere, mettendo in ginocchio non solo le imprese e i cittadini, ma mortificando chi lavora nella pubblica amministrazione e si trova ogni giorno a combattere con un labirinto di norme inutili e spesso dannose.

Italia Viva ha deciso di smettere di fare chiacchiere e di tentare invece di trovare una soluzione concreta.

Abbiamo presentato oggi il #pianoshock, un insieme di misure volte a eliminare la burocrazia su tutte le fasi di realizzazione degli investimenti: dalla progettazione ai ricorsi al TAR, passando per la nomina dei commissari straordinari che possano velocizzare le procedure (come già avvenuto con successo a Milano con Expo e a Genova con Ponte Morandi) e attraverso norme che aiutino la crescita delle infrastrutture portuali e aereoportuali.

Un progetto a cui abbiamo lavorato in tutti questi mesi, serio e concreto su cui chiediamo al Paese – e non solo alla classe politica – di sostenerci: perché ora è necessario passare dalle parole ai fatti e per farlo servono idee, chiarezza, competenza e coraggio.

Più cantieri, più investimenti, più lavoro, meno burocrazia e meno sussidi. #ItaliaShock.

Matteo #RENZI Abbiamo presentato il nostro disegno di legge ItaliaShock, relativo alle misure urgenti e necessarie al fine di garantire uno snellimento procedurale e la velocizzazione delle opere pubbliche nel Paese. Sbloccare i procedimenti di autorizzazione, velocizzare le gare d’appalto, rendere più fluide le modalità di realizzazione delle infrastrutture: questi i punti essenziali della nostra proposta. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo