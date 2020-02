Conviene mettere le foto dei giornalisti allineati….per occupare meno spazio.COMUNQUE Secondo una statistica annuale di “Reporter sans frontieres”, l’Italia si trova al di sotto del 50° posto della classifica mondiale e questo non mi stupisce. Abbiamo i giornalisti falliti che diventano star televisive, quelli dipendenti delle grandi testate, di fatto di grandi gruppi economici, quelli appartenenti a cordate clientelari e familistiche nel servizio pubblico, gli scherani di Berlusconi e una mare indefinibile di aspiranti che prendono 8 € ad articolo. Ecco una battaglia che mi vedrebbe alleato persino con Italia Viva: a quando la proposta di legge sul conflitto di interessi?

MI AMI? MA QUANTO MI COSTI? Che il pregiudicato e pluricondannato per diffamazione Marco Travaglio fosse uno senza orrore di sé è un fatto noto. Per questo non deve meravigliare che sul suo giornale continui a scrivere che un partitino del 4%, come Italia Viva, dovrebbe avere la decenza di non agire come uno del 30%, ma chiudere bottega. Ma a che titolo scrive?

I dati ADS (società di certificazione sulla diffusione della stampa) dicono che nel novembre 2019 il Fatto ha diffuso una media di 39.858 copie al giorno, con una perdita del – 38,09% sul novembre 2013. I sei anni più fulgidi degli amici politici del nostro.

Si tratta del 2,6% sul totale delle vendite dei primi 15 quotidiani italiani, tra i quali il Fatto è 13°. Per arrivare al 4% del suo mercato Travaglio avrebbe dovuto vendere almeno 20.467 in più al giorno, attestandosi al 10° posto, come La Nazione, per dire. Campa cavallo che Cairo paga!

Se poi, ma solo per gioco, volessimo calcolare l’incidenza percentuale delle copie diffuse del Fatto sulla media dei votanti alle elezioni politiche, battezzando quel numero come il potenziale target di un quotidiano politico, il “partito” del Fatto raccoglierebbe lo 0,14%. E’ solo un gioco, l’ho premesso, ma anche Travaglio scrive per gioco se glielo lasciano fare pur perdendo a rotta di collo.

Un po’ di pudore non guasterebbe ma, in mancanza, basterebbe un po’ di senso del ridicolo per non parlare dei numeri degli altri con alle spalle i suoi così desolanti. In mancanza anche di quello l’unica è farsi sposare da chi ha i soldi da buttare. L’amore e l’odio non badano a spese. Praticamente un Feuilletton.

MI AMI? MA QUANTO MI COSTI? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo