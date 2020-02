Noi non solo non stiamo ricattando Conte, ma stiamo subendo il suo ricatto. Stiamo subendo il ricatto di un presidente del Consiglio che, invece di assolvere al suo ruolo cercando di cucire al’interno della maggioranza, pretende di dettare le regole con una presunzione che io francamente non mi aspettavo di trovare. Dice che sarà necessario un chiarimento? Noi siamo sempre disponibili.

Renzi,se Conte boccia proposte noi fuori.Se Premier invece è pronto al compromesso noi ci saremo.

“Se il Premier riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo. Se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cosidetti responsabili”. Così Matteo Renzi su fb elencando i 4 temi che porrà nell’incontro con Conte: sblocco con i commissari dei cantieri fermi; eliminare o modificare il reddito; “Giustizia Giusta” e cambiare “le regole insieme per eleggere il Sindaco d’Italia”.

Dunque al presidente del Consiglio diciamo: “Presidente, la palla tocca a te”. Noi non abbiamo aperto la crisi, noi però alle nostre idee non rinunciamo. Tu puoi cambiare maggioranza, caro presidente del Consiglio. Lo hai già fatto, del resto. Sai come si fa. Quello che non puoi dire è che noi siamo opposizione maleducata, perché se lo siamo voi non avete la maggioranza. Se voi volete fare un’altra maggioranza, non ci metteremo di traverso. Vi daremo una mano. Ma non saremo mai tra quelli che per tenersi uno sgabello rinunciano alla dignità e a un principio.

