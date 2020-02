Ciao, sono il Coronavirus.

Chi mi conosce sa che temevo di dover scrivere questo pezzo già da qualche settimana …

Ho continuato a sperare nella provvidenza ma alla fine … È arrivato anche da noi.

E non è arrivato su un barcone. Non è arrivato in una scatola di nuvole di gambero, e nemmeno da un turista a Venezia sfuggito ai controlli.E’ arrivato in prima classe …

Puó far incazzare, e tanto … ma a questo punto non importa come sia accaduto.

Importa piuttosto che per una volta si affronti l’emergenza tutti assieme.

Ciascuno nel suo ruolo, si sono già prese precauzioni importanti.

Ne dovranno essere prese altre.

Esempio hanno chiesto ai bambini di ritorno dalla Cina di prolungare le vacanze di Natale a scopo precauzionale.Il governo Conte ha chiuso subito i voli diretti da e per la Cina.

Cosa che altri stati anche europei purtroppo non hanno fatto.Adesso c’è da stare tutti uniti.Mettere da parte la politica delle bandierine per qualche settimana.

Come i bambini quando giocano a rincorrersi, c’è da dire “BANDUS” rispetto alle scaramucce su prescrizione, il sindaco d’italia, la Rakete, i porti aperti e i porti chiusi, le salvinate insomma … e concentrarsi, tutti, su questa emergenza.

Inasprire i controlli sui passaporti e sui visti, sottoporre alla quarantena tutti coloro che arrivano dagli altri continenti più o meno a rischio.

Per i cittadini è importante ridurre a zero i viaggi da e per le zone pericolose, evitando di fare il giochino degli scali, seguire eticamente le disposizioni delle autorità comunali, provinciali e nazionali. Tutti assieme. Senza se e senza ma.

Ora mi presento sono il Coronavirus: Io e la mia famiglia siamo responsabili di buona parte dei morbi comunemente chiamati “raffreddore”.

Quello cinese (per gli amici Covid 19) è l’ultimo arrivato, è un po’ più incazzoso del solito e ha la brutta abitudine di passeggiare verso i polmoni, ma non è la peste nera, nè una condanna a morte certificata.

L’85% delle persone infette ha sintomi che si risolvono autonomamente e solo il 15% richiede ospedalizzazione

Il sistema immunitario del cosiddetto paziente zero ha masticato, digerito e archiviato Covid senza necessità di ricovero.

I due casi mortali registrati in Italia sono di ultrasettantacinquenni, categoria considerata “a rischio” anche per la banale influenza

La campagna di screening, quarantena e diagnosi precoce è corretta, la psicosi no. (Ah, com’era la cosa che la Sanità pubblica non ha bisogno di investimenti e il privato può compensare? Chi è che sta reggendo il peso del contenimento dell’epidemia)

Nella drammatica vicenda di Codogno tutto il nostro affetto a contagiati e famiglie. Una considerazione: in questa vicenda Roberto Burioni non ha sbagliato un colpo. La serietà di uno come Burioni fa sperare in un futuro di cultura e ricerca e non di populismo e ignoranza.Con il coronavirus servono precauzioni, i cittadini devono sentirsi al sicuro”

esempio “ Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha preso decisioni che non condivido, l’ordinanza non prevede espressamente l’obbligatorietà della quarantena e questo è un fatto che va posto all’attenzione dei cittadini. La comunità scientifica va ascoltata e la prudenza deve essere la nostra stella polare. Meglio rafforzare ogni tipo di precauzione. Del resto gli esperti hanno spiegato bene quanto possano essere insidiosi i piccoli focolai e le possibilità di contagio. Rossi si adegui quindi alle direttive del Ministro della Salute e si coordini con le altre Regioni. Non decida da solo e spieghi ai toscani in modo trasparente tutti i passaggi per cui ha seguito soluzioni diverse. Tra Rossi e Burioni : Io sto con Burioni.

