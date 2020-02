Governo di incapaci, da prendere a calci in c…o.

“Il governo è uno scandalo, ci vorrebbe il movimento degli Squali. Buttiamo fuori questo governo di incapaci”. “Il governo che abbiamo adesso è uno scandalo, dopo la Finanziaria non ha fatto nulla. La maggioranza litiga tutti i giorni, pensando al potere, per 400 nomine e 400 poltrone. A questa gente non frega niente del paese: i consumi rallentano e la disoccupazione aumenta, il governo non porta avanti nessun provvedimento”. “Perché non ci ribelliamo? Qui non ci vogliono le Sardine, ci vuole il momento degli Squali. Bisogna fare come i tifosi di calcio che, quando la squadra non va, ai giocatori urlano ‘andate a lavorare o vi pigliamo a calci in culo’. Sono tutti incapaci, gente che non ha mai gestito niente, escluso l’imprenditore che vendeva le bibite al San Paolo…”, aggiungo ironicamente. AGGIUNGO!

