LA SINDROME DI ZETA

La spia rossa che segnala un cervello in panne si accende sull’onda dell’epidemia del nuovo virus che in questi giorni dilaga nei partiti, nelle redazioni e via media colpisce la popolazione più debole.

Si chiama Ridicoli 20 e il paziente Z (sta per zero, che avevate capito?) è stato rintracciato in un ufficio al centro di Roma.

I sintomi sono perdita della memoria, andamento ondivago, sordità più o meno selettiva, attaccamento morboso agli insetti ortotteri che il malconcio rincorre ripetendo, in modo ossessivo – maniacale, frasi sconnesse che i contaminati ripetono sembrando loro assai intelligenti.

Una di queste è rivelatrice, più di altre, dello stato patologico: “c’è un partito del 3% che si comporta come se avesse il 20%”, dicono. Secondo questo ragionamento, un uomo del peso di 80 kg non dovrebbe farsi comandare da un normale cervello di 1500 grammi, l’1,8% del suo peso corporeo, ma da uno di 16 kg, cioè del 20% di quel peso.

In realtà i contaminati trascinano i loro corpaccioni ragionando come se il loro cervello pesasse 300 grammi, il 20% di uno normale. Gli altri 1200 li hanno persi rincorrendo gli ortotteri, ma pretendono, per non sfigurare, che gli altri ragionino con un cervello più piccolo del loro. Impossibile!

